BJP on Thackeray: "'ठाकरे डिमांड रुपया' मिळाला की 'यूटर्न' घेण्यास मोकळे"; भाजपची ठाकरेंवर टीका

मुंबई : धारावीच्या पुनर्विकास योजनेत जगातील सर्वात मोठा टीडीआर घोटाळा झाला असल्याचा आरोप ठाकरेंनी केला होता. याला उत्तर देताना एकदा 'ठाकरे डिमांड रुपया' (TDR) मिळाला की 'यूटर्न' घेण्याचा मार्ग मोकळा, अशा शब्दांत भाजपनं उद्धव ठाकरेंच्या भाषणावर टीका केली आहे. (BJP critisized on Uddhav Thackeray speech at Dharavi Bachav Morcha says Thackeray Demand Rupee means TDR)