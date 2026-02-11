BMC Mayor: ४४ वर्षानंतर भाजपची सत्ता! मुंबई महापौरपदी रितू तावडेंची निवड, पण आता त्यांच्यासमोर आव्हाने कोणती? वाचा पडद्यामागची गोष्ट

मुंबई : मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौर या पदांची औपचारिक निवड करण्यात आली आहे. विरोधकांकडून दोन्ही पदांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल न झाल्याने महापौर आणि उपमहापौरांच्या नावांची थेट घोषणा झाली आहे. महापौरपदासाठी भाजपच्या रितू तावडे, तर उपहापौरपदासाठी शिवसेना शिंदे गटाच्या संजय घाडी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. त्यासाठी पालिका मुख्यालयातील सभागृह स्वच्छ करून सज्ज करण्यात आले. प्रशासनाने निवडणुकीची तयारी केली आहे. .महापालिकेच्या इतिहासात १९५५ पासून २०१७पर्यंत सात महिला महापौर झाल्या आहेत. १९५५-५६मध्ये सुलोचना मोदी महिल्या महिला महापौर झाल्या होत्या. त्यानंतर १९९४-९५मध्ये काँग्रेसच्या ॲड. निर्मला सामंत प्रभावळकर दुसऱ्या महिला महापौर झाल्या. १९९७ -९८ पासून २०२२ पर्यंत शिवसेनेच्या सलग पाच महिला महापौर झाल्या आहेत..Mumbai: पार्किंगवाल्यांची दादागिरी; मराठी नागरिकाला शिवीगाळ आणि मारहाण, व्यक्तीला मनसे स्टाईल चोप, व्हिडिओ व्हायरल .आकड्यांची जुळवाजुळवसुधार समिती अध्यक्षपद आपल्याकडे राहवे यासाठी भाजप व शिवसेनेला आकड्यांचे गणित जुळवण्यासाठी अखेर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या चारही नगरसेवकांना आपल्याकडे वळते करण्यात यश मिळाले आहे..स्थायी शिक्षण समित्यांसाठी रस्सीखेचभाजपचा महापौर तर शिंदे सेनेचा उपमहापौर झाला असून शिक्षण, स्थायी समिती, सुधार समिती अध्यक्ष पदी कोण विराजमान होणार हे लवकरच स्पष्ट होईल. त्यासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. सुधार समिती अध्यक्ष पद मिळवण्यासाठी दोन्ही राष्ट्रवादीचे चारही नगरसेवक आपल्याकडे खेचून घेण्यात शिंदे सेनेला यश आले आहे..रितू तावडे, घाडींसमोर आव्हानांचा डोंगरमुंबईच्या नव्या महापौर आणि उपमहापौरांची निवड झाली आहे. भाजपच्या रितू तावडे यांची महापौरपदी, तर शिवसेना शिंदे गटाचे संजय घाडी यांची उपमहापौरपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. मात्र प्रशासकीय राजवटीत नगरसेवकांविना रखडलेला विकासाचा बॅकलॉग भरून काढण्याचे आव्हान महापौर आणि उपमहापौरांसमोर असणार आहे..सभागृहात पहिल्यांदाच शिवसेना ठाकरे गट प्रबळ विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असेल. प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराचे आरोप, रस्ते घोटाळा आणि सुशोभीकरण प्रकल्पांतील उधळपट्टीवरून विरोधक सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याची शक्यता आहे. अनुभवी माजी नगरसेवकांचा सामना करताना सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवणे ही रितू तावडे यांच्यासाठी एक मोठी परीक्षा असेल..Juhu Murder Case: विवाहबाह्य संबंधातून हत्या, पत्नीच्या प्रियकराला अटक; जुहू किनाऱ्यावरील मृतदेहाचं गूढ उकललं.तसेच प्रशासकीय काळात पालिकेच्या मुदत ठेवीतून (एफडी) मोठी उधळपट्टी झाल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. पालिकेची रिकामी होत असलेली तिजोरी पुन्हा भरण्याचे आणि आर्थिक शिस्त लावण्याचे काम महापौरांना करावे लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.