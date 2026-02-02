मुंबई

बलाढ्य भाजपलाही दगाफटक्याची भीती; 'शिट्टीच्या' धसक्याने तब्बल 43 नगरसेवक अज्ञातस्थळी

Virar Bjp Corporators : एरवी निवडणुकीनंतर भाजपच्या विरोधकांना ऑपरेशन लोटसची भीती असते पण वसई विरारमध्ये भाजपच भीतीच्या छायेखाली आहे. दगाफटक्याच्या भीतीमुळे ४३ नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी पाठवलं आहे.
BJP Hides 43 Corporators In Virar Amid Defection Tension

BJP Hides 43 Corporators In Virar Amid Defection Tension

Esakal

सूरज यादव
राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर आता महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काही ठिकाणी विरोधकांना भाजपकडून ऑपरेशन लोटस राबवलं जाण्याची भीती आहे. पण याच्या उलट चित्र वसई विरारमध्ये बघायला मिळत आहे. भाजपचेच तब्बल ४३ नगरसेवक अज्ञातवासात गेले आहेत. ऑपरेशन शिट्टीच्या धाकामुळे भाजपनं त्यांच्या नगरसेवकांना सुरक्षित स्थळी पाठवल्याचं म्हटलं जातंय.

