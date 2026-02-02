बलाढ्य भाजपलाही दगाफटक्याची भीती; 'शिट्टीच्या' धसक्याने तब्बल 43 नगरसेवक अज्ञातस्थळी

राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर आता महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. काही ठिकाणी विरोधकांना भाजपकडून ऑपरेशन लोटस राबवलं जाण्याची भीती आहे. पण याच्या उलट चित्र वसई विरारमध्ये बघायला मिळत आहे. भाजपचेच तब्बल ४३ नगरसेवक अज्ञातवासात गेले आहेत. ऑपरेशन शिट्टीच्या धाकामुळे भाजपनं त्यांच्या नगरसेवकांना सुरक्षित स्थळी पाठवल्याचं म्हटलं जातंय..वसई विरार महापालिका निवडणुकीत ११५ जागांसाठी मतदान झालं होतं. यात बहुमताचा आकडा ५८ होता पण भाजपला ४३ पर्यंतच मजल मारता आली. यानंतर ऑपरेशन लोटस राबवलं जाणार असल्याच्या चर्चाही रंगल्या होत्या. मात्र वसई विरारमध्ये प्रत्यक्षात वेगळंच चित्र समोर येत आहे. भाजपने त्यांच्या सर्व नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी हलवलं असल्याचं दिसून येतंय. फोडाफोडी, घोडेबाजार होऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आलाय..ठाकरे गटाचे बेपत्ता नगरसेवक १६ दिवसांनी परतले घरी, जल्लोषात झालं स्वागत; VIDEO VIRAL.महापौर निवड मंगळवारी ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्याच दिवशी सभागृहात संख्याबळही स्पष्ट होईल. भाजपकडे पुरेसं बहुमत नसले तरी त्यांनी महापौर पदासाठी अर्ज दाखल केलाय. बहुजन विकास आघाडीचे सर्व नगरसेवक त्यांच्या त्यांच्या प्रभागात आहेत. तर भाजपचे नगरसेवक मात्र अज्ञातस्थळी हलवल्यानं आता ऑपरेशन शिट्टीचा धसका भाजपनं घेतल्याची चर्चा सुरू झालीय..बहुजन विकास आघाडीकडे स्पष्ट बहुमत असताना भाजपचे हे कृत्य म्हणजे 'आपल्याच नवनिर्वाचित नगरसेवकांवर दाखवलेला अविश्वास नाही का? असा प्रश्न भाजपच्याच गोटात केला जातोय. पहिल्यांदाच ‘ऑपरेशन लोटस’च्या नावाखाली विनाकारण राजकीय वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. भाजपचे नवनिर्वाचित नगरसेवकांपैकी एखाद-दुसरा अपवाद वगळता बहुतांश नगरसेवक हे मूळचे इतर पक्षातून आलेले आहेत. शिवाय संख्याबळही नसताना नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी ठेवल्यानं त्यांच्यावर भाजप अविश्वास दाखवतंय का असाही प्रश्न उपस्थित होतोय..भाजपचे सर्व नगरसेवक अज्ञातस्थळी बंदिस्त आहेत. ३ फेब्रुवारीपर्यंत आपले नगरसेवक सत्तेसाठी सत्ताधाऱ्यांकडे वळू नयेत, या भीतीनेच त्यांना अज्ञातस्थळी ठेवल्याची चर्चा आहे. निकालानंतर विरोधक ऑपरेशन लोटसचा धसका घेतात. पण वसई विरारमध्ये ऑपरेशन शिट्टीने भाजपचा जीव टांगणीला लागल्याचं म्हटलं जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.