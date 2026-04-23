MLC Election: विधान परिषद निवडणुकीत भाजपचा मोठा गेमप्लॅन! किती जागा लढणार? आक्रमक रणनीतीनं विरोधक चिंतेत, समीकरण काय?

महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले आहे. पुढील महिन्यात होणाऱ्या द्विवार्षिक विधान परिषद निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य भाजप कोअर कमिटीच्या बैठकीत, एकूण ९ जागांपैकी ४ जागांवर पक्ष आपले उमेदवार उभे करेल, असा निर्णय घेण्यात आला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, याशिवाय प्रज्ञा सातव यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या पोटनिवडणुकीच्या जागेवरही भाजप आपला उमेदवार उभा करणार आहे. सूत्रांनुसार, संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्वाकडे पाठवण्यात आली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्यासारख्या प्रमुख व्यक्तींसह विधान परिषदेच्या नऊ सदस्यांचा कार्यकाळ १३ मे रोजी संपत आहे. .निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, या जागांसाठी १२ मे रोजी मतदान होईल आणि त्याच दिवशी संध्याकाळी निकाल जाहीर केला जाईल. विधानसभेतील आमदारांच्या सध्याच्या संख्याबळानुसार, सत्ताधारी महायुती आघाडी खूप मजबूत स्थितीत आहे. महायुती आघाडी दहापैकी नऊ जागा सहज जिंकेल, तर विरोधी महाविकास आघाडीला केवळ एक जागा मिळेल असा अंदाज आहे. विधानसभेच्या संख्याबळानुसार, भाजपला पाच, शिवसेनेला दोन, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला एक आणि महाविकास आघाडीला एक जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. .भाजपच्या आक्रमक रणनीतीमुळे विरोधी पक्षांमध्ये, विशेषतः ज्या पक्षांकडे आपल्या उमेदवारांना विजय मिळवून देण्यासाठी पुरेसे संख्याबळ नाही, त्यांच्यात चिंता वाढली आहे. उद्धव ठाकरे हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार असण्याची शक्यता आहे. एक जागा जिंकण्यासाठी उमेदवाराला २९ मतांची आवश्यकता असेल. या जागेसाठी विजयी कोटा १४४ आहे. नवनिर्वाचित सदस्य पात्र ठरल्यास हा आकडा १४५ पर्यंत वाढू शकतो.