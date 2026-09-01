मुंबई

Krishnaraj Mahadik Amit Thackeray : कृष्णराज महाडिकांनी पोलिसांचा डोळा चुकवला पण; अमित ठाकरेंवर जोरदार टीका, मुंबईत भाजप -मनसेमध्ये नेमकं काय घडलं?

Mumbai political controversy : पुण्यातील मोदींच्या फोटोच्या वादानंतर मुंबईत भाजप-मनसे संघर्ष चिघळला. कृष्णराज महाडिकांनी अमित ठाकरेंवर जोरदार टीका करत माहीममध्ये आंदोलनाचा प्रयत्न केला.
Krishnaraj Mahadik Amit Thackeray Mumbai political controversy

Krishnaraj Mahadik Amit Thackeray Mumbai political controversy

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Krishnaraj Mahadik Amit Thackeray : मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात मंगळवारी मनसे आणि भाजप युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आमनेसामने येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. पुण्यातील शासकीय तंत्रशिक्षण महाविद्यालयातील कार्यालयातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हटवल्याच्या कथित प्रकारावरून भाजप युवा मोर्चाचे नेते कृष्णराज महाडिक यांनी मनसेविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. मनसे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा गैरवापर करून राजकारण करत असल्याचा आरोप करत महाडिक यांनी मनसेच्या कृतीचा तीव्र निषेध केला.

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