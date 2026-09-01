Krishnaraj Mahadik Amit Thackeray : कृष्णराज महाडिकांनी पोलिसांचा डोळा चुकवला पण; अमित ठाकरेंवर जोरदार टीका, मुंबईत भाजप -मनसेमध्ये नेमकं काय घडलं?

Krishnaraj Mahadik Amit Thackeray : मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरात मंगळवारी मनसे आणि भाजप युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते आमनेसामने येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. पुण्यातील शासकीय तंत्रशिक्षण महाविद्यालयातील कार्यालयातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हटवल्याच्या कथित प्रकारावरून भाजप युवा मोर्चाचे नेते कृष्णराज महाडिक यांनी मनसेविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. मनसे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा गैरवापर करून राजकारण करत असल्याचा आरोप करत महाडिक यांनी मनसेच्या कृतीचा तीव्र निषेध केला..कृष्णराज महाडिक यांनी पोलिसांचा बंदोबस्त चुकवून माहीम येथून शिवतीर्थाकडे जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. यावेळी बोलताना, "अमित ठाकरे यांनी तमाशा केला, त्याचा विरोध करण्यासाठी आम्ही आलो आहोत," अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा राष्ट्रपती यांचा प्रोटोकॉलनुसार फोटो लावणे बंधनकारक असल्याचेही महाडिक यांनी सांगितले..दरम्यान, मनसे कार्यकर्त्यांची मोठी फौज शिवाजी पार्क परिसरात उपस्थित असल्याने कृष्णराज महाडिक आणि भाजप युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांना शिवाजी पार्कची वेसही ओलांडता आली नाही. महाडिक हे भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांसह माहीम आणि माटुंगा परिसरातून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानाकडे जाणार होते. मात्र, दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी दादर आणि माहीम परिसरात कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला..नेमकं काय प्रकरण?पुण्यातील शासकीय तंत्रशिक्षण महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांची पाहणी करण्यासाठी मनसे नेते अमित ठाकरे गेले होते. त्यावेळी मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांच्या शेजारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावण्यात आल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले..Krishnaraj Mahadik : कृष्णराज महाडिकांची राहुल गांधींवर सडकून टीका; “छात्रों की गूंज नाही, पैशांची गूंज आहे,”, दिलं थेट आव्हान.यावेळी अमित ठाकरे यांनी "मोदींचा फोटो या ठिकाणी कशाला?" असा सवाल मुख्याध्यापकांना केल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर मनसेचे प्रशांत कनोजिया आणि विक्रांत भिलारे या कार्यकर्त्यांनी नरेंद्र मोदी यांचा फोटो कार्यालयातून काढल्याचा आरोप आहे.या घटनेनंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. या प्रकरणी अमित ठाकरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच मनसे कार्यकर्ते प्रशांत कनोजिया आणि विक्रांत भिलारे यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.