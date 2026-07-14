मुंबईच्या हवेवर आता खासगी कंपनीची नजर, सांताक्रूझ प्रयोगशाळेची जबाबदारी 'या' कंपनीकडे

मुंबईतील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर शहराच्या हवेच्या गुणवत्तेवर अधिक अचूक आणि सातत्यपूर्ण देखरेख ठेवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सांताक्रूझ येथील वायू वैविध्य सर्वेक्षण व संशोधन प्रयोगशाळेतील (एअर क्वालिटी लॅब) वैज्ञानिक आणि तांत्रिक कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी एका खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी मे. महाबळ एन्व्हायरो इंजिनिअर्स प्रा. लि. या संस्थेची निवड करण्यात आली असून, अंतिम मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आला आहे..या कंत्राटासाठी सुमारे १ कोटी ४ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, ही रक्कम पालिकेच्या अंदाजित खर्चापेक्षा १.१७ टक्क्यांनी कमी असल्याने आर्थिकदृष्ट्याही हा प्रस्ताव फायदेशीर मानला जात आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित संस्था पुढील एका वर्षासाठी प्रयोगशाळेतील विविध वैज्ञानिक आणि तांत्रिक जबाबदाऱ्या सांभाळणार आहे..Premium|Himalayan ecosystem degradation : हिमालय, खारफुटी, वाळवंटे, प्रवाळ रीफ व गवताळ प्रदेशांवर तापमानवाढीचे घातक परिणाम; परिसंस्था नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर.मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार शहरातील वायू प्रदूषणाचे नियमित मापन करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी सांताक्रूझ येथील अत्याधुनिक प्रयोगशाळेत दररोज हवेचे नमुने गोळा करून त्यांचे विश्लेषण केले जाते. मात्र, गेल्या काही काळापासून प्रयोगशाळेतील वैज्ञानिक आणि तांत्रिक पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने हे काम अपेक्षित गतीने होत नव्हते. याचा परिणाम पर्यावरणाशी संबंधित विविध अहवालांच्या तयारीवरही होत होता..विशेषतः दरवर्षी ३१ जुलैपूर्वी सादर करावा लागणारा ‘पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल’ तयार करण्यामध्ये अडथळे निर्माण होत होते. हा अहवाल शहरातील हवेची गुणवत्ता, प्रदूषणाची पातळी आणि पर्यावरणीय बदलांचे विश्लेषण करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो..Pune News: पुण्यातील हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना महापालिकेची हरित ऊर्जा वापरण्याची नवी सूचना; लाकूड व कोळसा वापर थांबवा, पुणे महापालिकेकडून पर्यावरणपूरक इंधनाचा इशारा.ही अडचण दूर करण्यासाठी महापालिकेने अनुभवी खासगी संस्थेची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे हवेच्या नमुन्यांचे परीक्षण अधिक अचूक पद्धतीने होईल, पर्यावरणीय माहिती वेळेत उपलब्ध होईल आणि प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्यास प्रशासनाला अधिक प्रभावी मदत मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.