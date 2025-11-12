Mumbai News: मुंबईत आरोग्यसेवेचा नवा अध्याय! 'या' मोठ्या रुग्णालयाचा चेहरामोहरा बदलणार; रुग्णांना आधुनिक सुविधा मिळणार

मुंबई : उत्तर मुंबईत आरोग्यसेवेत एक क्रांतिकारी सुधारणा होणार आहे. बोरिवली येथील बीएमसीच्या भगवती रुग्णालयाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा आता अंतिम टप्प्यात प्रवेश झाला आहे. उत्तर मुंबईचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या सक्रिय हस्तक्षेपानंतर सुमारे ₹५०० कोटी खर्चाचा हा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकल्प वेगाने पुढे जात आहे..केंद्रीय मंत्री गोयल यांनी प्रकल्पाचे निरीक्षण करण्यासाठी "बहु-विभागीय आढावा बैठक" प्रणाली विकसित केली आहे. ज्यामुळे विभागीय समन्वय आणि निर्णय प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. नागरिकांना प्रगत वैद्यकीय सुविधा जलदगतीने मिळाव्यात यासाठी आरोग्यसेवा प्रकल्पांची जलद प्रगती सुनिश्चित करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत..Congress Protest: शिक्षण विभागाविरोधात काँग्रेस आक्रमक, अधिकाऱ्यांना काळे फासण्याचा इशारा; नेमकं प्रकरण काय? \n.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "प्रत्येक नागरिकाला सुलभ आणि परवडणारी आरोग्यसेवा पुरवण्याच्या" दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन, केंद्रीय मंत्री गोयल उत्तर मुंबईतील आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याला प्राधान्य देत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस देखील या उपक्रमाला पूर्ण पाठिंबा देत आहेत. मुंबईतील सर्वात प्रमुख उपनगरीय रुग्णालयांपैकी एक असलेले भगवती रुग्णालय लवकरच एक अत्याधुनिक मल्टी-स्पेशालिटी सार्वजनिक रुग्णालय म्हणून कार्यरत होईल..ज्यामध्ये सीटी स्कॅन, एमआरआय, डायलिसिस, रक्तपेढी आणि कॅथ लॅबसारख्या सुविधा असतील. कांदिवली येथील शताब्दी रुग्णालयाचे आधुनिक उपकरणे आणि कर्मचाऱ्यांसह नूतनीकरण केले जात आहे. रुग्णालयात मायक्रो ड्रिल सिस्टम, आर्थ्रोस्कोपिक युनिट्स, फॅकोइमल्सिफिकेशन मशीन्स, डिजिटल सी-आर्म्स, प्रगत भूल देणारे वर्कस्टेशन्स आणि नवजात शिशु व्हेंटिलेटर यासारख्या आधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञानाचा समावेश केला जात आहे..Mumbai Local: मध्य रेल्वेकडून New Year गिफ्ट! लोकलची संख्या वाढणार, प्रवाशांची गर्दीतून सुटका होणार; पाहा वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.