मुंबई

Mumbai News: मुंबईत आरोग्यसेवेचा नवा अध्याय! 'या' मोठ्या रुग्णालयाचा चेहरामोहरा बदलणार; रुग्णांना आधुनिक सुविधा मिळणार

Bhagwati Hospital Project: पियुष गोयल यांच्या पुढाकारातून भगवती रुग्णालयाचा पुनर्विकास वेगात सुरू आहे. आता हे रुग्णालय अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह नव्या स्वरूपात सज्ज होणार आहे.
Bhagwati Hospital Project

Bhagwati Hospital Project

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : उत्तर मुंबईत आरोग्यसेवेत एक क्रांतिकारी सुधारणा होणार आहे. बोरिवली येथील बीएमसीच्या भगवती रुग्णालयाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा आता अंतिम टप्प्यात प्रवेश झाला आहे. उत्तर मुंबईचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या सक्रिय हस्तक्षेपानंतर सुमारे ₹५०० कोटी खर्चाचा हा दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकल्प वेगाने पुढे जात आहे.

Loading content, please wait...
Narendra Modi
Hospital
Mumbai
PM Narendra Modi
borivali
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com