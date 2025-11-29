मुंबई

Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल

Mumbai Sewage Treatment Plants: बीएमसीचा मेगा प्लॅन तयार झाला आहे. मुंबईतील ७ प्रमुख एसटीपी प्रकल्पांवर तीन शिफ्टमध्ये काम केले जाईल. यातील ४०% बांधकाम पूर्ण झाले आहे.
Mumbai Sewage Treatment Plants

Mumbai Sewage Treatment Plants

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या बांधकामाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. काम तीन शिफ्टमध्ये सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रकल्पांची गुणवत्ता राखून काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी स्पष्ट केले.

