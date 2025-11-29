Mumbai News: ३ शिफ्ट, अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि जलद गती... बीएमसीचा मेगा प्लॅन! मलनिस्सारण व्यवस्थेत होणार ऐतिहासिक बदल

मुंबई : मुंबईतील सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या बांधकामाला गती देण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे. काम तीन शिफ्टमध्ये सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रकल्पांची गुणवत्ता राखून काम निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही बीएमसीचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांनी स्पष्ट केले..गुरुवारी बीएमसी मुख्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत बांगर यांनी विविध प्रकल्पांची प्रगती, आव्हाने आणि उपाययोजनांवर चर्चा केली. या बैठकीला मुंबई सांडपाणी प्रकल्पाचे मुख्य अभियंता अशोक मागडे यांच्यासह संबंधित अभियंते आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार उपस्थित होते. मुंबई सांडपाणी प्रकल्प विभाग सात केंद्रे बांधण्याच्या प्रक्रियेत आहे..Mumbai News: आरोग्य योजनांचा सर्व्हर कोलमडला! रुग्णांचे मोठे हाल; मोफत उपचार योजनांना ब्रेक लागला.वरळी (५०० एमएलडी), वांद्रे (३६० एमएलडी), मालाड (४५४ एमएलडी), घाटकोपर (३३७ एमएलडी), धारावी (४१८ एमएलडी), भांडुप (२१५ एमएलडी) आणि वेसावे (१८० एमएलडी). या प्रकल्पांमध्ये दररोज एकूण २,४६४ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाईल. या प्रकल्पांचा थेट फायदा फोर्ट, भायखळा, पेडर रोड, हाजी अली, दादर, वरळी, माहिम, वांद्रे, सांताक्रूझ, अंधेरी, विलेपार्ले, दहिसर, बोरिवली, मालाड, गोरेगाव, घाटकोपर, मानखुर्द, भांडुप, विक्रोळी आणि मुलुंड यासह शेकडो भागांना होईल..२०० एमएलडी सांडपाण्यावर तृतीयक प्रक्रिया केली जाईल, तर बीएमसीने पुढील टप्प्यात सर्व सांडपाण्यावर तृतीयक प्रक्रिया करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मालाड, भांडुप, घाटकोपर आणि वेसावे येथील प्रकल्प खाऱ्या पाण्याच्या प्रवण भागात आहेत. त्यामुळे बांधकामात अडथळा येत आहे. खारफुटीमुळे परवानग्या देण्यास विलंब होत आहे..Mumbai News: घरांच्या मालमत्ता करमाफीचा आर्थिक फटका, पाणीपट्टीही बंद; महापालिकेला २०० कोटींचा तोटा! .तरीही, दररोज अंदाजे ३,००० कर्मचारी काम करत आहेत आणि अंदाजे ४०% भौतिक काम पूर्ण झाले आहे. धारावी प्रकल्पासाठी जागा मर्यादित असल्याने, हे केंद्र बहुमजली इमारतीत बांधले जात आहे. प्रक्रिया केलेले पाणी मिठी नदीत सोडले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.