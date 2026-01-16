BMC Election: महायुतीचा महास्फोट! देवेंद्र फडणवीसांनी २५ वर्षांचा भाजपचा वनवास कसा संपवला? ठाकरे बंधुंना बाजुला कसं सारलं? वाचा...

महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी २५ वर्षांचा वनवास संपवला आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. या विजयाचे नायक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. ज्यांनी त्यांच्या रणनीतीने भाजपला केवळ विजय मिळवून दिला नाही तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उद्धव ठाकरे यांनाही बाजूला केले..महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत भाजपने प्रचंड विजय मिळवला. त्यानंतर त्यांनी महानगरपालिका निवडणुकीतही अपवादात्मक कामगिरी केली. भाजपचा २५ वर्षांचा सत्तेवरून गेलेला वनवास संपला आहे. आता भाजप युती बीएमसीवर राज्य करेल. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या विजयाचे सर्वात मोठे नायक म्हणून उदयास आले आहेत. या विजयानंतर पक्षाचे कार्यकर्ते उत्साहात आहेत. मुंबईत जल्लोष साजरा होत आहे..MBMC Results: मीरा-भाईंदरमध्ये भाजप मोठ्या फरकाने सत्तेत येणार! इतर पक्षांना मोठा फटका; जाणून घ्या विजयी उमेदवारांची यादी.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महानगरपालिका निवडणुकांसाठी अविश्वसनीय परिश्रम घेतले. निवडणूक सभांपासून ते घरोघरी प्रचारापर्यंत त्यांनी सर्वत्र भाग घेतला. ते मुंबईत घरोघरी गेले, घरोघरी जाऊन लोकांशी संवाद साधला. त्यांनी त्यांना आश्वासन दिले की, हे त्यांचे सरकार आहे. ते नेहमीच त्यांच्यासाठी आहेत. यामुळे मुंबईत भाजपची उल्लेखनीय कामगिरी झाली आहे. याउलट मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंना लोकांपर्यंत पोहोचणे कठीण गेले. स्वतः उद्धव ठाकरे देखील लोकांशी संपर्क साधण्यात अपयशी ठरले. विजय मिळवण्यासाठी त्यांनी वारशावर अवलंबून राहावे. मराठी भाषिक आणि बिगर-मराठी मतदारांना आकर्षित करण्यात फडणवीस यांनी कोणतीही कसर सोडली नाही..देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ मुंबईवरच नव्हे तर राज्यातील इतर महानगरपालिकांवरही लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी नागरी निवडणुकांसाठी एकूण ७७ कार्यक्रम घेतले. ज्यात ३७ निवडणूक सभांचा समावेश होता. सभा आणि सभांमधून मोकळा वेळ मिळाल्यानंतर ते मुंबईच्या रस्त्यांवर त्यांच्या बाईक किंवा स्कूटरवरून बाहेर पडत असत. त्यांच्या सरकारच्या कामांची माहिती लोकांना देत असत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. .निवडणूक सभा आणि कार्यक्रमांव्यतिरिक्त, ते सतत माध्यमांद्वारे आपले विचार व्यक्त करत आहेत. निवडणूक प्रचारादरम्यान त्यांनी विविध ठिकाणी एकूण ३३ मुलाखती दिल्या. या मुलाखतींची मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. त्यांनी सातत्याने आमच्या सतर्कतेचा संदेश दिला. देवेंद्र फडणवीस यांची वैयक्तिक प्रतिमा निर्दोष आहे. ते मेहनती आहेत. ठाकरे बंधू मराठी विरुद्ध अमराठी अशी लढाई करण्यात व्यस्त असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादग्रस्त मुद्द्यांवर मौन बाळगले आहे. त्यांनी सातत्याने सर्वांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच त्यांनी ठाकरे कुटुंबाचे अनेक अभेद्य किल्ले तोडले आहेत..TMC Election: ठाण्यात सत्ता शिंदेसेनेच्या हाती जाणार! भाजपची भक्कम साथ; कोण किती जागांवर आघाडीवर? पाहा विजयी उमेदवारांची नावे.संपूर्ण निवडणुकीत देवेंद्र फडणवीस अजिबात घाबरले नाहीत. त्यांनी हिंदुत्वाबद्दल बोलले आणि सरकारच्या विकास योजनांविषयी लोकांना माहिती दिली. त्यांनी सकाळपासून रात्रीपर्यंत प्रचार केला. समर्थकांनी त्यांना सोशल मीडियावर देवा भाऊ म्हणून प्रसिद्ध केले. त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक आव्हाने होती. जी त्यांनी सहजतेने सोडवली. या विजयाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनी कधीही ठाकरे ब्रँडला वर्चस्व गाजवू दिले नाही. तसेच तो उदयासही येऊ दिला नाही. .VVMC Election: वसई-विरारवर पुन्हा ठाकुरांचे वर्चस्व! 115 पैकी 71 जागांवर बहुजन विकास आघाडीचा झंझावात, तर भाजपचं काय?.महाविकास आघाडी युती आपापसात तुटली. काँग्रेस पक्ष वेगळा झाला. पण देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मित्रपक्षांना एकजूट ठेवली. सर्व तक्रारी विसरून सर्वांनी एकत्र येऊन लढा दिला. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील महिला-केंद्रित योजना गेम-चेंजर सिद्ध झाल्या आहेत. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत, महिलांच्या खात्यात पैसे सतत जमा होत आहेत. या योजनेमुळे मोठ्या संख्येने मतदार भाजपमध्ये सामील झाले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात देवेंद्र फडणवीस हे भाजपमधील सर्वात प्रमुख व्यक्ती म्हणून उदयास आले आहेत. विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरेंपासून शरद पवारांपर्यंत अनेक प्रमुख नेत्यांना बाजूला केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.