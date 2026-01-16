मुंबई

BMC Election: महायुतीचा महास्फोट! देवेंद्र फडणवीसांनी २५ वर्षांचा भाजपचा वनवास कसा संपवला? ठाकरे बंधुंना बाजुला कसं सारलं? वाचा...

Devendra Fadnavis Leadership In Mumbai Elections: महाराष्ट्र महापालिका निवडणुकीत महायुतीने महास्फोट केला आहे. देवेंद्र फडणवीसांचे नेतृत्व निर्णायक ठरले आहे. BMC निकालांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप आणला आहे.
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीत भाजपने ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी २५ वर्षांचा वनवास संपवला आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे. या विजयाचे नायक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. ज्यांनी त्यांच्या रणनीतीने भाजपला केवळ विजय मिळवून दिला नाही तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी उद्धव ठाकरे यांनाही बाजूला केले.

