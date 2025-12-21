मुंबई

BMC Election: बीएमसी निवडणुकीत शिंदेसेनेला मशालीपेक्षा ‘पतंग’ची भीती? नवे राजकीय वादळ उठणार,गणित बिघडवणार!

Mumbai Municipal Elections News: बीएमसी निवडणूक जाहीर होताच नवा वाद निर्माण झाला आहे. शिंदेसेनेकडून ‘पतंग’ चिन्हावर बंदीची मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे धडधड वाढली आहे.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील इतर २९ महानगरपालिकांसह मुंबई बीएमसी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेमुळे महाराष्ट्रात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मात्र यातच आता एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला पतंगाची भीती वाटू लागली आहे. या निवडणुकीत पतंग शिंदेसेनेचे गणित बिघडवणार आहे.

