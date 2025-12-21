BMC Election: बीएमसी निवडणुकीत शिंदेसेनेला मशालीपेक्षा ‘पतंग’ची भीती? नवे राजकीय वादळ उठणार,गणित बिघडवणार!

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील इतर २९ महानगरपालिकांसह मुंबई बीएमसी निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे. निवडणुकीच्या तारखांच्या घोषणेमुळे महाराष्ट्रात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. मात्र यातच आता एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला पतंगाची भीती वाटू लागली आहे. या निवडणुकीत पतंग शिंदेसेनेचे गणित बिघडवणार आहे..शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटल्यानंतर महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या या पहिल्याच निवडणुका आहेत. त्यामुळे या निवडणुका दोन्ही पक्षांच्या दोन्ही गटांसाठी एका अग्निपरीक्षेपेक्षा कमी नाहीत. या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना आणि सत्तेत असलेल्या शिंदे यांच्या शिवसेना यांच्यात थेट लढत होणार आहे..Ganesh Naik: बिबट्यांच्या हल्ल्यावर वनविभाग सतर्क! हल्ले रोखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर; वनमंत्र्यांची माहिती.विशेष म्हणजे, शिंदे यांच्या शिवसेनेला उद्धव ठाकरे गटाच्या "मशाल" पेक्षा एआयएमआयएमच्या निवडणूक चिन्ह "पतंग" ची जास्त भीती आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की उपमुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर करताना एआयएमआयएमच्या निवडणूक चिन्ह "पतंग" वर बंदी घालण्याची मागणी करून एक नवीन वाद निर्माण केला आहे..सरकारचे मंत्री संजय सिरसाट यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, महानगरपालिका निवडणुका मकर संक्रांती सणासोबत होतात. जो भारतात पतंग उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. त्यामुळे एआयएमआयएमच्या "पतंग" निवडणूक चिन्हावर बंदी घालण्यात यावी. या प्रकरणाबाबत निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधणार. महाराष्ट्र एआयएमआयएमचे नेते इम्तियाज जलील यांनी शिरसाट यांची मागणी पूर्णपणे फेटाळून लावली आहे. ती "हास्यास्पद" असल्याचे म्हटले आहे..Pradnya Satav: ‘प्रज्ञा सातव पॅटर्न’चे काँग्रेसपुढे आव्हान! विधान परिषदेत बिकट स्थिती .शिरसाट यांच्या विधानावर टीका करताना जलील म्हणाले, "मी पंतप्रधानांना विनंती करेन की या माणसाला भारतरत्न देऊन सन्मानित करावे. महापालिका निवडणुका केवळ एक योगायोग आहेत, कोणत्याही चिन्हाशी संबंधित कट नाही. या वर्षी मी नक्कीच पतंग उडवीन, कारण हा हिंदूंचा सण आहे. मला शिरसाटांनीही तो उडवावा असे वाटते.".महायुतीचा भाग असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 'घड्याळ' चिन्हाचा उल्लेख करत त्यांनी भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांना पुढील महिन्यासाठी घड्याळे न घालण्याचे उपहासात्मक आवाहन केले. ते म्हणाले की, ते निवडणूक आयोगाशी वैयक्तिकरित्या संपर्क साधतील आणि जर मतदारांवर काहीही परिणाम करत असेल तर आयोगाने त्यावर तात्काळ बंदी घालावी. एआयएमआयएमने २०२६ मध्ये राज्यातील २७ नगरपालिका निवडणुका लढवण्याची घोषणा केली आहे. मागील निवडणुकीत ओवेसींच्या पक्षाने मुंबई आणि औरंगाबादमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.