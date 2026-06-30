Mumbai: मुंबईच्या पाणीपुरवठ्याला बॅकअप! भांडुप जलशुद्धीकरण केंद्रात ट्रान्सफॉर्मर उभारण्याचा निर्णय; १४ कोटी ६७ लाख रुपयांचा खर्च

मुंबई : विद्युत यंत्रणेतील बिघाडामुळे मुंबई शहराचा अनेकदा पाणीपुरवठा विस्कळीत होतो. भविष्यात अशा तांत्रिक कारणांमुळे मुंबईकरांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी महापालिकेने मुंबईचा तब्बल ८० टक्के पाणीपुरवठा करणाऱ्या भांडूप संकुलातील जलशुद्धीकरण प्रकल्पात अतिरिक्त ११० के.व्ही. नवीन पॉवर रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पर्यायी व्यवस्थेमुळे मुंबईकरांचा पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवणे शक्य होणार आहे, यासाठी पालिका १४ कोटी ६७ लाख रुपये खर्च करणार आहे..मुंबई शहराला दररोज ऊर्ध्व वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, तानसा, भातसा, विहार व तुळशी या धरणांमधून सुमारे चार हजार दशलक्ष लिटर पाण्याचा पुरवठा होतो. यापैकी तब्बल तीन हजार दशलक्ष लिटर पाण्याचे शुद्धीकरण एकट्या भांडूप संकुल जलशुद्धीकरण केंद्रात केले जाते, जे आशिया खंडातील सर्वांत मोठे केंद्र मानले जाते..Mumbai Crime: मराठी अभिनेत्रीसोबत एका रात्रीसाठी २ लाख; मुंबईत हायप्रोफाईल वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश; समोर आली धक्कादायक माहिती.सद्यःस्थितीत या केंद्राचा संपूर्ण वीजपुरवठा टाटा पॉवर कंपनीकडून येणाऱ्या वाहिनीद्वारे ११० के. व्ही. उपकेंद्रातील १२.५ एमव्हीए क्षमतेच्या दोन रोहित्रामार्फत केला जातो. नियमित देखभाल किंवा दुरुस्तीच्या वेळी एका रोहित्राचा भार दुसऱ्यावर टाकला जातो. मात्र, अशा आणीबाणीच्या प्रसंगात जर दुसऱ्या रोहित्रावर ताण येऊन बिघाड झाला, तर संपूर्ण जलशुद्धीकरण यंत्रणा ठप्प होऊन मुंबईचा ७५ ते ८० टक्के पाणीपुरवठा खंडित होण्याची मोठी भीती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..पालिकेची खबरदारीपिसे जलशुद्धीकरण केंद्रात फेब्रुवारी २०२४ मध्ये असाच एक रोहित्र दुरुस्तीत असताना दुसऱ्या एका रोहित्राला आग लागली. यामुळे मुंबईकरांना महिनाभर १० ते १५ टक्के पाणीकपातीचा सामना करावा लागला होता. या दुरुस्तीसाठी साधारण ४ ते ६ महिने लागतात, तर नवीन रोहित्र मिळण्यासाठी ८ ते १० महिन्यांचा मोठा कालावधी लागतो. भांडूप संकुलात अशी घटना घडू नये आणि मुंबईचा पाणीपुरवठा अखंडित राहावा, यासाठी पालिकेने ही आगाऊ खबरदारी घेतली आहे. यासाठी एकूण खर्च १४.६७ कोटी इतका असून 'मॅक इन्व्हायरोटेक अँड सोल्यूशन्स (इंडिया) प्रा.लि.' या कंपनीला काम सोपवण्यात आले आहे..Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसाचा कहर; सायन-पनवेल महामार्ग जलमय, वाहतूक व लोकल सेवा विस्कळीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.