Mumbai Water Supply: मुंबईकरांचं पाणी महागणार! बीएमसी मोठा निर्णय घेणार; किती टक्क्यांनी दर वाढणार?

मुंबई : मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील पाण्याची पातळी कमी झाली आहे. यामुळे मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. अशातच आता मुंबई महापालिका पाणी दरात वाढ करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, जलवाहिनी दुरुस्ती, जलशुद्धीकरण आणि दूरच्या धरणांमधून पाणी आणण्याचा वाढता खर्च लक्षात घेता, प्रशासनाने पाणी कर दरवाढ करण्याचा निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे. याबाबत बीएमसी आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा झाली असून, अंतिम निर्णय मान्सून आणि धरणांमधील पाणीसाठ्याच्या स्थितीवर अवलंबून असणार आहे..बीएमसी अधिकाऱ्यांच्या मते, मुंबईला सुमारे १२० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जलाशयांमधून पाईपलाईन नेटवर्कद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो. या संपूर्ण प्रणालीवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. .त्याचबरोबर पाईपलाईन दुरुस्ती, देखभाल, गळती नियंत्रण, पंपिंग स्टेशनचे संचालन आणि जलशुद्धीकरण अशा कामामुळे देखील सतत वाढणाऱ्या खर्चामुळे महानगरपालिकेची चिंता वाढली आहे. यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेला पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला असून महापालिका पाणी कर दरात ६ ते ७ टक्क्यांनी वाढ करण्याच्या तयारीत आहे..२०२० पासून दरवाढ नाहीकोविड-१९ च्या काळात मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला होता, त्यामुळे प्रशासनाने पाणी दर न वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर, २०२१-२२, २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये विविध कारणांमुळे दरवाढीचे प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आले होता. मात्र आता सतत वाढणारा खर्च आणि घटणारा महसूल यामुळे आर्थिक बोजा वाढत असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे..दरम्यान, मुंबईकर आधीच पाणी कपातीचा सामना करत आहेत. अशातच पाणीपुरवठा करणाऱ्या सातही धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा होईपर्यंत दरवाढ लागू केल्यास नागरिकांना चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे..बीएमसीचा दावाअधिकाऱ्यांच्या मते, खर्च आणि उत्पन्न यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी पाणी दरात दरवर्षी साधारणपणे ८ टक्क्यांनी वाढ केली जाते. मात्र, सलग पाच वर्षे दर स्थिर राहिल्याने जल विभागाची आर्थिक स्थिती तणावपूर्ण झाली आहे. जर यावर्षी पाणी दरात वाढ केली नाही, तर महानगरपालिकेला १०० ते १२५ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असा बीएमसी प्रशासनाने दावा केला आहे.