मुंबई

Mumbai News: धारावी पुनर्विकासाला वेग! रहिवाशांना घर खाली करण्याच्या नोटिसा; स्थलांतर प्रक्रियेला सुरुवात

Dharavi Redevelopment: धारावी पुनर्विकासाच्या कामांसाठी बीएमसीने रहिवाशांना घर खाली करण्यासाठी नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला आणखी गती मिळत आहे.
Dharavi Redevelopment

Dharavi Redevelopment

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला आणखी वेग आला असून, पुनर्विकासाच्या कामांसाठी शाहूनगरमधील रहिवाशांना घर खाली करण्यासाठी बीएमसीने नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. मागील महिन्यात सेक्टर 6 मधील रहिवाशांना डीआरपी/एसआरएकडून दिलेल्या नोटिसांनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे, जिथे कुटुंबांना आधीच भाड्याच्या घरात किंवा तात्पुरत्या निवासात स्थलांतरासाठी तयार राहण्यास सांगण्यात आले होते.

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