Mumbai News: धारावी पुनर्विकासाला वेग! रहिवाशांना घर खाली करण्याच्या नोटिसा; स्थलांतर प्रक्रियेला सुरुवात

मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला आणखी वेग आला असून, पुनर्विकासाच्या कामांसाठी शाहूनगरमधील रहिवाशांना घर खाली करण्यासाठी बीएमसीने नोटिसा देण्यास सुरुवात केली आहे. मागील महिन्यात सेक्टर 6 मधील रहिवाशांना डीआरपी/एसआरएकडून दिलेल्या नोटिसांनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे, जिथे कुटुंबांना आधीच भाड्याच्या घरात किंवा तात्पुरत्या निवासात स्थलांतरासाठी तयार राहण्यास सांगण्यात आले होते..राज्य शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पुनर्वसन आणि पुनर्निर्माणाची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी धारावीतील जमीन उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे, ज्यामुळे रहिवाशांना लवकरात लवकर कायमस्वरूपी घरे मिळू शकतील. महाराष्ट्र शासन आणि संबंधित शासकीय संस्थांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून प्रकल्पाला नियोजनातून अंमलबजावणीकडे नेण्याची आणि प्रत्यक्ष विकासकामांना गती देण्याची ही प्रक्रिया असल्याचेही त्यांनी नमूद केले..FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा अॅक्शन मोड! राज्यभरात धडक कारवाई सुरूच, एका दिवसात चार कोटींचा साठा जप्त, २१ जण अटकेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2028 पर्यंत 10,000 घरे उपलब्ध करून देण्याचे दिलेले निर्देश लक्षात घेता, ही कारवाई महत्त्वपूर्ण टप्पा मानली जात आहे. शाहूनगरमध्ये राहणाऱ्या सुमारे 900 बीएमसी भाडेकरूंना तात्पुरते स्थलांतर करावे लागणार आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, “ज्यांनी तात्पुरत्या निवासाचा पर्याय निवडला आहे, त्यांना धारावीच्या सेक्टर 5 मधील म्हाडा इमारतींमध्ये घरे प्रदान केली जातील. या पर्यायासाठी डीआरपी आणि एनएमडीपीएलकडून सुमारे 500 म्हाडा घरे आधीच तयार ठेवण्यात आली आहेत. उर्वरित रहिवाशांना भाड्याच्या घराचा पर्याय उपलब्ध आहे.”.“रहिवाशांनी घर रिकामे करण्यापूर्वी त्यांच्यासोबत करार करण्यात येईल, ज्यामध्ये तात्पुरत्या स्थलांतराच्या अटी आणि पुनर्वसनाचे अधिकार स्पष्ट केले जातील. शाहूनगरमधील रहिवाशांना सुरूवातीच्या प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या आत त्याच परिसरात नवीन कायमस्वरूपी घरे देण्यात येतील,” असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.ृ.तात्पुरत्या निवासासाठी दिली जाणारी घरे विद्यमान घरांपेक्षा अधिक प्रशस्त आणि उत्तम दर्जाची असून त्यांची देखभाल डीआरपी/एनएमडीपीएलकडून करण्यात येणार आहे. रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे मिळेपर्यंत सुरक्षित आणि सोयीस्कर निवास उपलब्ध करून देणे हा या व्यवस्थेचा उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..Mumbai News: मुंबईत पाण्याचे स्रोत विकसित करा, पाणीसंकट मिटवण्यासाठी स्थायी समितीचे प्रशासनाला निर्देश .स्थलांतर पॅकेज अंतर्गत, 275 चौरस फूटपर्यंतच्या घरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना दरमहा रु. 22,000 भाडे अनुदान दिले जाईल, तर 375 चौरस फूटपर्यंतच्या घरांसाठी दरमहा रु. 30,000 देण्यात येतील. “दरवर्षी या भाडे सहाय्यात 5 टक्के वाढ करण्यात येईल. याशिवाय, प्रत्येक कुटुंबाला एकदाच रु. 15,000 स्थलांतर भत्ता दिला जाईल, मग त्यांनी भाड्याचे घर किंवा तात्पुरते निवासस्थान कोणताही पर्याय निवडला असो,” असे त्यांनी सांगितले..धारावी पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत शाहूनगर रहिवाशांना किमान 500 चौरस फूट किंवा त्यांच्या विद्यमान घराच्या क्षेत्रफळाच्या 1.35 पट (ज्यापैकी जास्त असेल ते) एवढ्या क्षेत्रफळाचे नवीन घर मिळण्याचा हक्क असेल. “स्थलांतर प्रक्रिया रहिवाशांच्या सोयीची राहील याची पूर्ण काळजी घेतली जात आहे, तसेच त्यांच्या चिंता दूर करून गैरसोयी कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. टप्प्याटप्प्याने बांधकाम सुरू करणे आणि रहिवाशांना कायमस्वरूपी पुनर्वसन घरे लवकर देणे हा यामागील मोठा उद्देश आहे,” असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.