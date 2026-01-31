मुंबई

BMC Mayor: मुंबई महापालिकेचा महापौर कधी ठरणार? नवी तारीख आली समोर

Mumbai BMC Mayor Election: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदाची निवड लांबणीवर पडली आहे. दरम्यान याबाबत नवी तारीख समोर आली आहे.
BMC Mayor Election Date

BMC Mayor Election Date

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. या निवडणुकीला १० फेब्रुवारी उलटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Municipal Corporation
mayor
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.