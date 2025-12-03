Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! सायन उड्डाणपूल खुला होणार; पण कधी? तारीख आली समोर

मुंबई : सायन उड्डाणपुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम बीएमसीने वेगाने सुरू केले आहे. ३१ मे २०२६ या निर्धारित मुदतीपूर्वी ते पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर आणि सह पोलीस आयुक्त (वाहतूक) अनिल कुंभारे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या संयुक्त आढावा बैठकीत प्रकल्पाची प्रगती, उर्वरित कामाचे टप्पे आणि त्यांच्या वेळापत्रकावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली..या बैठकीला बीएमसी, वाहतूक पोलीस आणि मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. उड्डाणपुलाचे काम नियोजित आणि कार्यक्षम गतीने सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. नागरिकांची गैरसोय कमीत कमी करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करण्यावर भर देण्यात आला. बांगर म्हणाले की, कोणताही विलंब टाळण्यासाठी रेल्वे प्रशासन आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्यात आवश्यक समन्वय असणे आवश्यक आहे..Mumbai News: ३ दिवसांत स्पष्टीकरण नाही तर काम थांबवणार! बुलेट ट्रेन प्रकल्पावर संकट; दोन कंत्राटदारांना महापालिकेची नोटीस, कारण....अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रेल्वे क्षेत्रातील पुलाचा भाग रेल्वेकडून बांधला जात आहे. तर अप्रोच रोड आणि दोन सार्वजनिक अंडरपास बीएमसीकडून बांधले जात आहेत. लाल बहादूर शास्त्री मार्गावरील अंडरपास डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. तर धारावी बाजूचा दुसरा अंडरपास फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत तयार होईल. रेल्वे पुलाच्या उत्तरेकडील बाजूस गर्डर बसवण्याचे काम मार्च २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होईल..तर दक्षिण बाजूचे गर्डर लाँचिंग एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. त्यानंतर रेल्वे साइटवरील इतर तांत्रिक काम पूर्ण केले जाईल. धारावी आणि एलबीएस मार्गाकडे जाणाऱ्या मार्गांचे काम १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर पूर्वेकडील मार्गाचे काम सुरू होईल, जे पूर्ण होण्यासाठी अंदाजे ४५ दिवस लागतील..Navi Mumbai: पाम बीच रोडवरील ट्रॅफिकला विराम लागणार! केसर सॉलिटेअर अंडरपासला ग्रीन सिग्नल; जाणून घ्या मार्ग....अभिजीत बांगर यांनी सांगितले की, नागपूर आणि अंबाला येथे गर्डर बांधकाम सुरू आहे, जिथे वेळेवर साहित्य उपलब्ध व्हावे यासाठी बीएमसीचे प्रतिनिधी सतत जागेचे निरीक्षण करतील. सर्व विभागांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे आणि वेळेवर अंमलबजावणीमुळे हा प्रकल्प ३१ मे २०२६ पर्यंत पूर्ण होईल आणि १ जून २०२६ पासून उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होईल.