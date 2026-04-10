बीएमसीचा विचित्र कारभार! विद्यार्थ्यांना बसायला बाक नाहीत, पण अधिकाऱ्यांसाठी ७९ लाखांच्या लक्झरी खुर्च्या-टेबल

मुंबई : बीएमसी (BMC) आपल्या शाळांमधील उप-शिक्षण अधिकारी आणि इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी खुर्च्या व टेबल्स खरेदी करण्याची योजना आखत आहे. ४३० खुर्च्या आणि टेबल्ससाठी एकूण ७९ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले होते; मात्र, या आकड्यामुळे स्थायी समितीच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मनसेचे गटनेते आणि स्थायी समितीचे सदस्य यशवंत किल्लेदार यांनी यावर आक्षेप नोंदवला..त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, एका टेबलाची किंमत ५८,४५० रुपये, तर एका खुर्चीची किंमत १५,४९० रुपये इतकी आहे. एकूण ७९ लाख रुपये अशा अनावश्यक आणि उधळपट्टीच्या खर्चावर वाया घालवले जात असल्याचे सांगत, त्यांनी अशा प्रकारचा खर्च खरोखरच आवश्यक आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला. बीएमसी (BMC) शाळांमधील शौचालयांची अवस्था अत्यंत दयनीय आहे..स्वच्छतेच्या अभावामुळे मुलांमध्ये संसर्गजन्य आजार पसरत आहेत. शाळेतील वर्गखोल्यांची अवस्थाही जीर्ण झाली आहे. शिक्षकांना बसण्यासाठी तुटक्या खुर्च्या दिल्या जातात. अधिकाऱ्यांच्या सोयीसुविधांपेक्षा, आपला भर हा शिक्षकांवर आणि शालेय विद्यार्थ्यांवर असायला हवा. काँग्रेसचे नगरसेवक अश्रफ आझमी यांनी, या वस्तू एखाद्या कॉर्पोरेट कार्यालयासाठी खरेदी केल्या जात आहेत की काय, असा प्रश्न उपस्थित केला..त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, कुर्ल्यामध्ये 'विनोबा भावे' नावाची एक महापालिका शाळा आहे; जी बाहेरून पाहताना जरी भव्य दिसत असली, तरी आतून मात्र तिची अवस्था अत्यंत जीर्ण झाली आहे. तेथील बाकड्यांची आणि वर्गखोल्यांची स्थिती अतिशय दयनीय आहे. 'GeM' (जेम) पोर्टलद्वारे शाळेशी संबंधित २७ विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी नेमके कोणते नियम आणि कार्यपद्धती अवलंबल्या गेल्या आहेत, याविषयी आझमी यांनी विचारणा केली..त्यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला की, जर 'BMC' (महापालिका) 'GeM' पोर्टलद्वारे ३०० कोटी रुपयांपर्यंतची खरेदी करण्यास सक्षम असेल, तर मग फर्निचरला त्यातून वगळले का जात आहे? केवळ याच विशिष्ट उद्देशासाठी स्वतंत्र कंत्राट (टेंडर) का काढले जात आहे? भाजप नगरसेविका शीतल गंभीर यांनी बीएमसी आयुक्तांना प्रश्न विचारला की, ही खरेदी 'GeM पोर्टल'द्वारे का केली जाऊ शकली नाही?.भाजप नगरसेविका अंजली नाईक यांनी विचारले की, जर नवीन फर्निचर खरेदी केले गेले, तर जुन्या फर्निचरचे बीएमसी काय करणार आहे? एआयएमआयएमचे नगरसेवक आणि स्थायी समितीचे सदस्य जमीर कुरेशी यांनी बीएमसी आयुक्तांना विचारले की, फर्निचर खरेदी करण्यापूर्वी बीएमसीने बाजाराचे सर्वेक्षण केले होते का? जर खरोखरच असे सर्वेक्षण केले गेले होते, तर ते स्थायी समितीसमोर का सादर केले गेले नाही? सध्याच्या खरेदी किमतीची तुलना मागील खरेदी किमतींशी केली गेली होती का? इतक्या मोठ्या संख्येने टेबल आणि खुर्च्यांची खरोखरच गरज आहे का? त्यानंतर स्थायी समितीच्या अध्यक्षांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.