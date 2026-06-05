Mumbai Rain: यंदा मुंबईची तुंबई नाहीच! अंधेरी सबवे लवकरच जलमुक्त होणार, महापालिकेचा मोठा प्लॅन

मुंबई : दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईकरांची डोकेदुखी ठरणाऱ्या अंधेरी सबवेच्या समस्येवर अखेर महापालिकेने मोठा तोडगा काढला आहे. मिलन सबवे आणि हिंदमाता येथील यशस्वी प्रयोगानंतर आता अंधेरी परिसरातील पाणी साचण्याची समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका तीन मोठ्या भूमिगत पाणी साठवण टाक्या उभारण्याच्या तयारीत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले..अंधेरी सबवे परिसरात भौगोलिक परिस्थितीमुळे पावसाचे पाणी उपसून थेट समुद्रात किंवा मोठ्या नाल्यांत टाकणे शक्य होत नाही. त्यावर उपाय म्हणून महापालिकेने साठवण टाक्यांचा पर्याय समोर आणला आहे. सबवेच्या परिसरातच तीन मोठ्या भूमिगत टाक्या बांधून पावसाचे पाणी त्यात साठवले जाईल. .Mumbai-Goa Highway : मंत्री गडकरींचे आश्वासन हवेत विरले? कोलेटी पुलाच्या कामामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी; मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम 18 वर्षांपासून सुरू!.दरम्यान, पावसाचा जोर ओसरल्यावर ते पाणी पंप करून बाहेर काढले जाईल. या टाक्यांची एकूण पाणी साठवण क्षमता सुमारे ४१ हजार घनमीटर इतकी असेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी साधारण ५०० कोटी रुपये खर्च येण्याचा अंदाज आहे..ठाकरे गटाचा भाजपवर निशाणाभाजप आमदार अमित साटम यांनी नुकतीच महापालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाबाबत चर्चा केली. यावरून शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. 'मुंबईसाठी आदित्य ठाकरेंनी सुचवलेला फॉर्म्युला अखेर विरोधकांना मान्य करावाच लागला. ज्या 'हिंदमाता पॅटर्न'ची भाजपने पूर्वी खिल्ली उडवली होती, तोच मार्ग आता अंधेरी सबवेसाठी भाजपला राबवावा लागत आहे, अशी टीका शिवसेनेचे नेते अखिल चित्रे यांनी केली आहे..Mumbai High Tide Alert : मुंबईकरांनो सावधान! यंदा पावसाळ्यात समुद्र 24 वेळा कोपणार; 'या' 6 दिवसांत मुंबई जलमय होण्याचा मोठा धोका, लाटांची उंची ऐकून धडकी भरेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.