मुंबई

Mumbai Rain: यंदा मुंबईची तुंबई नाहीच! अंधेरी सबवे लवकरच जलमुक्त होणार, महापालिकेचा मोठा प्लॅन

Andheri Subway Waterlogging: मुंबईत पावसात अंधेरी सबवेमध्ये पाणी साचण्याची समस्या निर्माण होते. ही समस्या सोडवण्यासाठी महापालिकेने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अंधेरी सबवे लवकरच जलमुक्त होणार आहे.
Andheri Subway Waterlogging

Andheri Subway Waterlogging

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबईकरांची डोकेदुखी ठरणाऱ्या अंधेरी सबवेच्या समस्येवर अखेर महापालिकेने मोठा तोडगा काढला आहे. मिलन सबवे आणि हिंदमाता येथील यशस्वी प्रयोगानंतर आता अंधेरी परिसरातील पाणी साचण्याची समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका तीन मोठ्या भूमिगत पाणी साठवण टाक्या उभारण्याच्या तयारीत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

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