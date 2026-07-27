मुंबई

Mumbai News: उपनगरात 'मुंबई हाट' विकसित होणार! जोगेश्वरीच्या 'शिल्पग्राम'चा कायापालट; कसा असेल महापालिकेचा मास्टर प्लॅन?

BMC : मुंबई महापालिकेकडून जोगेश्वरीच्या 'शिल्पग्राम'चा कायापालट केला जाणार आहे. येथे 'सेल्फ-सस्टेनेबल' आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य सांस्कृतिक केंद्र उभारले जाणार आहे.
BMC

BMC

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दक्षिण मुंबईच्या सांस्कृतिक मक्तेदारीला पूर्णविराम मिळणार आहे. मुंबई महापालिकेने जोगेश्वरी (पूर्व) येथील पूनमनगरमधील 'शिल्पग्राम' प्रकल्पाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हे शिल्पग्राम केवळ उद्यान किंवा खुली जागा न राहता 'सेल्फ-सस्टेनेबल' (स्वयंपूर्ण) आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य सांस्कृतिक केंद्र म्हणून नावारूपाला येणार आहे. या प्रकल्पाचा 'मास्टर प्लॅन' महापालिकेच्या व्यवसाय विकास विभागाने तयार केला आहे.

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