Mumbai News: उपनगरात 'मुंबई हाट' विकसित होणार! जोगेश्वरीच्या 'शिल्पग्राम'चा कायापालट; कसा असेल महापालिकेचा मास्टर प्लॅन?

मुंबई : दक्षिण मुंबईच्या सांस्कृतिक मक्तेदारीला पूर्णविराम मिळणार आहे. मुंबई महापालिकेने जोगेश्वरी (पूर्व) येथील पूनमनगरमधील 'शिल्पग्राम' प्रकल्पाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हे शिल्पग्राम केवळ उद्यान किंवा खुली जागा न राहता 'सेल्फ-सस्टेनेबल' (स्वयंपूर्ण) आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भव्य सांस्कृतिक केंद्र म्हणून नावारूपाला येणार आहे. या प्रकल्पाचा 'मास्टर प्लॅन' महापालिकेच्या व्यवसाय विकास विभागाने तयार केला आहे. .दिल्लीचे प्रसिद्ध 'दिल्ली हाट' आणि हरियानाच्या 'सूरजकुंड मेळ्या'च्या धर्तीवर मुंबईत दरवर्षी भव्य हस्तकला बाजार, खाद्य महोत्सव आणि लोककला महोत्सव आयोजित केले जातील. महापालिकेच्या व्यवसाय विकास विभागाच्या प्रमुख शशी बाला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी चित्रपट, मालिका, इव्हेंट क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि क्युरेटर्सशी प्राथमिक चर्चा पूर्ण झाली आहे..Thane News: शहापुरात ढगफुटीसदृश पाऊस! हनुमान धबधब्याला पूर, ५ जण गेले वाहून; थरारक व्हिडिओ व्हायरल.'जोगेश्वरीतील शिल्पग्रामला पश्चिम उपनगरातील सांस्कृतिकदृष्ट्या सर्वाधिक सक्रिय केंद्र बनवण्याचा आमचा मानस आहे. दक्षिण मुंबईतील एनसीपीएसारखे व्यासपीठ उपनगरात उपलब्ध करून देणे आणि युनेस्कोच्या 'क्रिएटिव्ह सिटी' संकल्पनेवर आधारित 'क्रिएटिव्ह इकॉनॉमी'ला चालना देणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे,' असे बाला यांनी सांगितले..या उपक्रमातून मिळणाऱ्या महसुलातूनच शिल्पग्रामची दैनंदिन देख भाल, दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचा खर्च भागवला जाणार आहे. यामुळे महा पालिकेच्या तिजोरीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही आणि हा प्रकल्प पूर्णपणे स्वयंपूर्ण बनेल. तज्ज्ञांच्या सूचनांनुसार लवकरच या योजनेचा अंतिम आराखडा जाहीर केला जाणार असून, उपनगरवासीयांसाठी हा उपक्रम एक मोठी सांस्कृतिक पर्वणी ठरणार आहे..Mumbai News: म्हाडाच्या उपकरप्राप्त इमारतीचा भाग कोसळून मोठी दुर्घटना, ६ जणांची सुटका, १ जखमी.प्रकल्पातील मुख्य आकर्षणेअॅम्फीथिएटर आणि खुली जागागझिबो आणि क्राफ्ट स्टॉल्सफूड कोर्ट.चित्रीकरणासाठी 'हॉट स्पॉट'चित्रपट चित्रीकरण आणि वेबसीरिजचा नवा 'हॉटस्पॉट' तयार केला जात आहे. आता बॉलीवूड आणि डिजिटल मीडियासाठी जोगेश्वरीचे शिल्पग्राम हे प्रमुख केंद्र ठरणार आहे. चित्रपट, वेबसीरिजचे शूटिंग, संगीत मैफली, फॅशन शो आणि स्टोरीटेलिंग सत्रांसाठी ही जागा भाड्याने दिली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..जोगेश्वरीच्या शिल्पग्रामला स्वयंपूर्ण आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे सांस्कृतिक केंद्र बनवण्याची ही योजना उपनगरवासीयांसाठी खूप मोठा दिलासा ठरेल. दक्षिण मुंबईवरील सांस्कृतिक अवलंबित्व कमी करून उपनगराला हक्काचे 'एनसीपीए' मिळवून देण्याचा हा उपक्रम अत्यंत कौतुकास्पद आणि दूरदृष्टीचा आहे.- शशी बाला, प्रमुख, व्यवसाय विकास विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.