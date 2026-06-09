Mumbai News: पाणीटंचाईत BMC चा मोठा निर्णय! टँकरसाठी OTP प्रणाली लागू होणार; ऑनलाईन बुकिंग कसं करावं लागणार?

मुंबई : मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये कमी प्रमाणात पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. यामुळे मुंबई महापालिकेने मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईत वॉटर टँकर असोसिएशनने संप पुकारला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवरील पाण्याचे संकट कायम आहे. अशातच पाण्याचे टँकर मिळवण्यासाठी महानगरपालिका नवी योजना लागू करणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पिण्याच्या पाण्याचे टँकर मिळवण्यासाठी 'ओटीपी' (OTP) आधारित ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे. पाणीपुरवठा नियमित करणे, अनधिकृतपणे पाणी उपसण्यावर आळा घालणे, पाणी चोरी रोखणे तसेच टँकरच्या फेऱ्यांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही उपाययोजना लागू केली जाणार आहे..NCC कॅडेट्ससाठी खुशखबर! PM इंटर्नशिप योजनेअंतर्गत मुंबई-पुण्यात प्लेसमेंट कॅम्प; लाभ कसा घेता येणार?.कशी असेल OTP प्रणाली?मुंबई महानगरपालिकेची पाणी टँकर OTP प्रणालीद्वारे ग्राहकांना ऑनलाइन टँकर बुक केल्यानंतर 'वन-टाइम पासवर्ड' (OTP) मिळणार आहे. टँकर रवाना होण्यापूर्वी संबंधित फिलिंग स्टेशनवर हा ओटीपी सादर करणे आवश्यक असणार आहे. दरम्यान, या प्रणालीमुळे अनधिकृत आणि बेकायदेशीर टँकर फेऱ्यांवर नियंत्रण मिळवता येईल अशी अपेक्षा आहे..मुंबईकरांवर पाणीसंकटमुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील पाणीसाठा घटल्यामुळे तसेच 'मुंबई वॉटर टँकर असोसिएशन'च्या संपामुळे मुंबईतील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. सध्या शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात तलावांमधील पाणी पातळी एकूण क्षमतेच्या केवळ १३ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. परिणामी नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती आहे..मुंबईतील विद्यार्थ्यांना मोठी संधी! मोफत कुस्ती आणि जिम्नॅस्टिक प्रशिक्षण, फ्री नाश्ता... मोफत स्पोर्ट्स कॅम्पसाठी अर्ज कसा करायचा?.बेंगळुरूच्या कार्यपद्धतीचा आधारमुंबईने पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी बेंगळुरूच्या कार्यपद्धतीची मदत घेतली आहे. 'बेंगळुरू वॉटर सप्लाय अँड सीवरेज बोर्ड'ने ९ मे २०२५ रोजी पाणीपुरवठ्याशी संबंधित दोन उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. 'संचारी कावेरी' (Sanchari Cauvery) - जीपीएस-सक्षम टँकरद्वारे बीआयएस (BIS) प्रमाणित पिण्याचे पाणी पुरवणारी सरकारी सेवा आणि 'सरला कावेरी' (Sarala Cauvery) - सुलभ हप्त्यांच्या आधारे नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याचे नवीन जोडणी (कनेक्शन) देणारी योजना आहे..या योजनेअंतर्गत, रहिवासी नवीन मोबाइल ॲप किंवा वेब पोर्टलद्वारे पाण्याचे टँकर बुक करू शकतात. ही प्रणाली वापरकर्त्यांना जीपीएसद्वारे टँकरचे रिअल-टाइम ट्रॅकिंग करण्याची, ऑनलाइन पैसे भरण्याची आणि अनिवार्य ओटीपी-आधारित पडताळणी प्रक्रियेद्वारे पाणी मिळाल्याची खात्री करण्याची सुविधा देते. तसेच ही सेवा २४ तासांच्या आत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये मागणी जास्त असलेल्या कालावधीचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.