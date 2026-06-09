मुंबई

Mumbai News: पाणीटंचाईत BMC चा मोठा निर्णय! टँकरसाठी OTP प्रणाली लागू होणार; ऑनलाईन बुकिंग कसं करावं लागणार?

Tanker OTP System: मुंबई महापालिका पाण्याचे टँकरबाबत नवी प्रणाली लागू करणार आहे. ज्यामध्ये पाण्यासाठी आता 'OTP' दाखवावा लागणार आहे. टँकरच्या फेऱ्यांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही उपाययोजना लागू केली जाणार आहे.
Tanker OTP System

Tanker OTP System

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये कमी प्रमाणात पाणीसाठा शिल्लक राहिला आहे. यामुळे मुंबई महापालिकेने मुंबईत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. तसेच मुंबईत वॉटर टँकर असोसिएशनने संप पुकारला आहे. त्यामुळे मुंबईकरांवरील पाण्याचे संकट कायम आहे. अशातच पाण्याचे टँकर मिळवण्यासाठी महानगरपालिका नवी योजना लागू करणार आहे.

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