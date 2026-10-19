मुंबई

Tiger Shroff Firing: टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणी मोठी अपडेट, सूरत एक्सप्रेसमधून तिघेजण ताब्यात; महत्त्वाची माहिती समोर

Tiger Shroff Firing Case: अभिनेता टायगर श्रॉफच्या कारवर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात कोटा पोलिसांनी एका संशयिताला ताब्यात घेतले आहे.
Tiger Shroff Firing Case

Tiger Shroff Firing Case

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : बॉलीवूडचा अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्या गाडीवर रविवारी (ता. १८) सायंकाळी दुचाकीवरून आलेल्या अनोळखी आरोपींनी गोळीबार केल्याची घटना जुहू येथील पुष्पा पार्क परिसरात घडली. या हल्ल्यातून टायगर श्रॉफ सुखरूप बचावला असून, त्याचा वाहनचालक आणि एक पादचारी जखमी झाला आहे. या घटनेप्रकरणी पोलिसांकडून आरोपींना पकडण्यासाठी काही पथकेही तयार करण्यात आली. यादरम्यानच मुंबई पोलिसांनी एका संशयित आरोपीला ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

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