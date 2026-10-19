Tiger Shroff Firing: टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणी मोठी अपडेट, सूरत एक्सप्रेसमधून तिघेजण ताब्यात; महत्त्वाची माहिती समोर

मुंबई : बॉलीवूडचा अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्या गाडीवर रविवारी (ता. १८) सायंकाळी दुचाकीवरून आलेल्या अनोळखी आरोपींनी गोळीबार केल्याची घटना जुहू येथील पुष्पा पार्क परिसरात घडली. या हल्ल्यातून टायगर श्रॉफ सुखरूप बचावला असून, त्याचा वाहनचालक आणि एक पादचारी जखमी झाला आहे. या घटनेप्रकरणी पोलिसांकडून आरोपींना पकडण्यासाठी काही पथकेही तयार करण्यात आली. यादरम्यानच मुंबई पोलिसांनी एका संशयित आरोपीला ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सुरत एक्सप्रेसमधून या संशयिताला ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, कोटा पोलिसांनी अद्याप या प्रकरणाची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. तसेच ताब्यात घेतलेल्या संशयिताची ओळखही उघड करण्यात आलेली नाही. तथापि, कोटा पोलिसांकडून लवकरच या प्रकरणासंदर्भात अधिक माहिती दिली जाण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.