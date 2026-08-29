Marathi Language Rule: कॅब चालकांच्या मराठी भाषा नियमाला आव्हान; सरकारच्या निर्णयानंतर हायकोर्टाने याचिका निकाली काढली

महाराष्ट्रातील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने कॅब चालकांची याचिकादेखील निकाली काढली आहे. शनिवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, महाराष्ट्र सरकारचे अतिरिक्त वकील ज्योती चव्हाण यांनी प्रभारी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, राज्य सरकारने ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. .या माहितीनंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. ही याचिका मोहम्मद कासिम अहमद, मोहम्मद तौसीफ शेख, सियाद अहमद आणि सादिक नासिर अली खान या चार कॅब चालकांनी वकील विवेक शुक्ला यांच्यामार्फत दाखल केली होती. या याचिकेत १२ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या सरकारी अधिसूचनेला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे..MCA च्या किचनला ८७ गुण, तरी FDAची कारवाई; हायकोर्टाने घेतला आक्षेप, ५ लायसन्सवरील निलंबन हटणार.याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की, मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करणारा नियम त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतो. घटनेच्या कलम १४, १९ आणि २१ चा हवाला देत याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा नियम समानतेचा हक्क, कोणताही व्यापार किंवा पेशा करण्याचे स्वातंत्र्य आणि जगण्याचा हक्क यांचे उल्लंघन करतो. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, मोटार वाहन कायद्यानुसार वाहन चालविण्याचा परवाना किंवा संबंधित परवानगीसाठी कोणत्याही विशिष्ट भाषेचे ज्ञान ही अनिवार्य पात्रता नाही..याचिकेत म्हटले आहे की, भाषेच्या अटीच्या अंमलबजावणीमुळे लाखो गरीब आणि स्थलांतरित चालकांचे बॅज निलंबित होण्याचा आणि परवाने रद्द होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर संभाव्य परिणाम होईल. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एप्रिलमध्ये घोषणा केली होती की, मराठी न बोलणाऱ्या ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना प्राथमिक मराठी शिकणे बंधनकारक असेल. त्यांनी मराठीचे वर्ग सुरू केले होते आणि हा कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी १५ ऑगस्टची अंतिम मुदत दिली होती. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी एका शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतल्यानंतर या मुदतीला एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे , गैर-मराठी चालकांवर होणाऱ्या तात्काळ कारवाईचा धोका टळला आहे. असे म्हटले जात आहे की, आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुका लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला आहे, कारण उत्तर प्रदेशातील मोठ्या संख्येने रिक्षा आणि टॅक्सी चालक मुंबई आणि तिच्या उपनगरांमध्ये आपला उदरनिर्वाह करतात. .Sunil Tatkare Uddhav Thackeray : सुनिल तटकरेंनी उद्धव ठाकरेंना दिला तगडा झटका! रायगडमधील ठाकरेंचा प्रमुख शिलेदार राष्ट्रवादीत.त्यांना भीती होती की, मराठी येत नसल्यामुळे त्यांचे लायसन्स बॅज रद्द केले जातील. आता, उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली असून, रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.