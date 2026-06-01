Mumbai News: 'सूर्या' बिबट्याचा मृत्यू वादाच्या भोवऱ्यात, निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी

मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील बंदिस्त वन्यप्राण्यांचे व्यवस्थापन, त्यांचे उपचार आणि देखभालीबाबत गंभीर अनियमितता झाल्याचा धक्कादायक आरोप प्राणिप्रेमी संस्थांनी केला आहे. 'सूर्या' नामक बिबट्याच्या अचानक झालेल्या मृत्युमुळे हा वाद चिघळला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी वन विभागाकडे केली आहे..'इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर अॅनिमल प्रोटेक्शन', 'अम्मा केअर फाउंडेशन' आणि 'प्लांट अॅण्ड अॅनिमल वेल्फेअर सोसायटी' (पॉज मुंबई) यांच्या संयुक्त टीमने यासंदर्भात वन विभागाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. संस्थांचे प्रतिनिधी सुनिष सुब्रमण्यन कुंजू यांनी राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्र संचालक तथा वनसंरक्षक यांना पत्र पाठवून यापूर्वीच्या तक्रारींवर अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..गेल्या आठवड्यात या बिबट्याचा मृत्यू झाला होता. 'सूर्या' बिबट्याच्या अचानक झालेल्या मृत्यूची सखोल चौकशी करण्यासाठी संबंधित पिंजऱ्याचे सीसीटीव्ही फुटेज तातडीने जतन करावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे..पत्रातील प्रमुख मुद्देवनपरिक्षेत्र अधिकारी निकेत शिंदे यांच्या कार्यकाळातील प्रकरणांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना कार्यमुक्त करू नये. चौकशीपूर्वी बदली झाल्यास महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि पुराव्यांमध्ये फेरफार होऊ शकतो. कंत्राटी पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. निखिल बनगर यांच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी आणि अहवाल येईपर्यंत त्यांच्या कराराला मुदतवाढ देऊ नये, असे पत्रात नमूद आहे.