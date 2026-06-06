Mumbai: मुंबईतील रुग्णांसाठी खुशखबर! आता कमी दरात औषधं मिळणार; जेनेरिकसोबत ब्रँडेड औषधांवरही सवलत

मुंबई : मुंबईतील लाखो रुग्णांना परवडणारी आणि सहज उपलब्ध होणारी औषधे मिळावीत यासाठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या रुग्णालयांमध्ये "परवडणारे औषध अभियान" सुरू केले आहे. या योजनेअंतर्गत, विविध महानगरपालिका रुग्णालय संकुलांमध्ये ५० जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडली जातील. जिथे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना चोवीस तास कमी किमतीत औषधे मिळू शकतील. पश्चिम उपनगरातील कूपर रुग्णालयात हा उपक्रम आधीच सुरू झाला आहे. .विशेष म्हणजे, जेनेरिक आणि ब्रँडेड दोन्ही प्रकारची औषधे पाच टक्के सवलतीत उपलब्ध असतील, ज्यामुळे रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी होण्याची अपेक्षा आहे. बीएमसी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भविष्यात या सुविधेचा विस्तार उपनगरीय, प्रमुख, विशेष आणि अतिविशेष रुग्णालयांपर्यंत केला जाईल. महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेणाऱ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांना परवडणाऱ्या दरात दर्जेदार औषधे उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे..Mumbai Crime: पाच महिन्यांनी हत्येचा उलगडा, नाल्याच्या चेंबरमध्ये आढळला कुख्यात गँगस्टरचा सांगाडा.हा उपक्रम केंद्र सरकारच्या जन औषधी योजनेच्या धर्तीवर आहे, ज्याअंतर्गत जनतेला अनुदानित दरात जेनेरिक औषधे उपलब्ध करून दिली जातात. बीएमसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, प्रत्येक रुग्णालयात फार्मसीसाठी अंदाजे १५० चौरस फूट जागा दिली जाईल. ही जागा 'नाकॉफ'ला भाड्याने दिली जाईल, जे नंतर रुग्णांना अत्यावश्यक औषधे पुरवतील. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणत्याही वेळी औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी ही दुकाने २४ तास कार्यरत राहतील..त्यांना राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण आणि अन्न व औषध प्रशासन यांनी ठरवलेल्या सर्व नियमांचे आणि मानकांचे पालन करणे देखील बंधनकारक असेल. बीएमसीने ठरवलेल्या अटींनुसार, प्रत्येक फार्मसीमध्ये राज्य फार्मसी परिषदेने मान्यता दिलेले किमान तीन नोंदणीकृत फार्मासिस्ट असणे अनिवार्य आहे. याव्यतिरिक्त, दुकानांनी बाहेरील स्रोतांकडून खरेदी केलेल्या सर्व औषधांची संपूर्ण नोंद ठेवली पाहिजे. औषधांचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी, त्यांनी एफडीएच्या मानकांनुसार तापमान-नियंत्रित साठवणूक सुविधा देखील उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत..Nursery Education: नर्सरीपासूनच इंग्रजीचे शिक्षण अनिवार्य, नवी मुंबई महापालिकेचा निर्णय; पण तज्ज्ञांची वेगळीच भूमिका.अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या दुकानांमध्ये केवळ जेनेरिक औषधेच नव्हे, तर ब्रँडेड औषधेही उपलब्ध असतील. रुग्णांना ब्रँडेड औषधांवर पाच टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळेल, ज्यामुळे उपचाराचा खर्च आणखी कमी होईल. मुंबई महानगरपालिकेचा विश्वास आहे की, या उपक्रमाचा महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांवर अवलंबून असलेल्या लाखो रुग्णांना थेट फायदा होईल. यामुळे औषधोपचाराचा खर्च कमी होईल आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत परवडणाऱ्या व दर्जेदार औषधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.