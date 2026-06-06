मुंबई

Mumbai: मुंबईतील रुग्णांसाठी खुशखबर! आता कमी दरात औषधं मिळणार; जेनेरिकसोबत ब्रँडेड औषधांवरही सवलत

Mumbai BMC News: 'परवडणारे औषध अभियान' अंतर्गत बीएमसीने मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये ५० जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडण्यास सुरुवात केली आहे. जिथे २४ तास औषधे कमी किमतीत उपलब्ध असतील.
BMC Affordable medicine initiative

BMC Affordable medicine initiative

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील लाखो रुग्णांना परवडणारी आणि सहज उपलब्ध होणारी औषधे मिळावीत यासाठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या रुग्णालयांमध्ये "परवडणारे औषध अभियान" सुरू केले आहे. या योजनेअंतर्गत, विविध महानगरपालिका रुग्णालय संकुलांमध्ये ५० जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडली जातील. जिथे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना चोवीस तास कमी किमतीत औषधे मिळू शकतील. पश्चिम उपनगरातील कूपर रुग्णालयात हा उपक्रम आधीच सुरू झाला आहे.

Loading content, please wait...
medicine
Mumbai
BMC
Medicines
Municipal administrators
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation