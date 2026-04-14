Mumbai Vande Bharat maintenance Hub: वाडीबंदरमध्ये ‘वंदे भारत’ मेंटेनन्स हबला वेग; ८५ कोटींच्या प्रकल्पातील १५% काम पूर्ण, २०२७ पर्यंत अत्याधुनिक डेपो उभारण्याचे लक्ष्य

नितीन बिनेकरमुंबई : देशभरात 'वंदे भारत' गाड्यांचा वेगाने विस्तार होत असताना त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची वाढती गरज लक्षात घेऊन मध्य रेल्वेकडून वाडीबंदर येथे उभारण्यात येत असलेल्या कोचिंग डेपोच्या कामाला वेग देण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे सुमारे १५ टक्के काम पूर्ण झाले असून, २०२७ पर्यंत संपूर्ण काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर मुंबई विभागात वंदे भारत गाड्यांची तपासणी, दुरुस्ती आणि स्वच्छता अधिक कार्यक्षमतेने होणार असून, रेल्वे सेवेत लक्षणीय सुधारणा अपेक्षित आहे..मध्य रेल्वेच्या कार्यक्षेत्रात मुंबई,पुणे, सोलापूर, नागपूर आणि भुसावळ या विभागांत वंदे भारत गाड्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. परिणामी, विद्यमान कोचिंग डेपोवर ताण निर्माण होत असून, देखभाल व्यवस्थेवर अतिरिक्त दबाव येत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन रेल्वे बोर्डाने वाडीबंदरसह निवडक ठिकाणी वंदे भारतसाठी स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक कोचिंग डेपो उभारण्याचा निर्णय घेतला होता.वाडीबंदर येथील डेपो हा या योजनेतील प्रमुख आणि धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जात आहे. या प्रकल्पाला २०२३-२४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. येथे अत्याधुनिक यंत्रणा, प्रगत तपासणी सुविधा आणि सक्षम स्वच्छता व्यवस्था उभारली जाणार असून, त्यामुळे वंदे भारत गाड्यांची नियमित देखभाल अधिक वेगाने आणि दर्जेदार पद्धतीने होणार आहे. परिणामी, गाड्यांच्या वेळापत्रकावर होणारा परिणाम कमी होऊन प्रवाशांना अधिक वेळेवर आणि सुरक्षित सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे..वाडीबंदर 'वंदे भारत' कोचिंग डेपोमंजुरी वर्ष : २०२३-२४एकूण प्रकल्प खर्च : ८५.४६ कोटी रुपयेसिव्हिल कामे : ३८.५० कोटीयांत्रिक (मेकेनिकल) : ४०.७० कोटीविद्युत कामे : ६.२५ कोटी२०२६-२७ साठी मंजूर निधी : ४० कोटी रुपयेसध्याची प्रगती : १५% काम पूर्णलक्ष्य वर्ष : २०२७ऐतिहासिक डेपो महत्त्वाचावाडीबंदर येथील कोचिंग डेपो हा मध्य रेल्वेतील ऐतिहासिक आणि प्रमुख देखभाल केंद्र मानला जातो. सुमारे दीडशे वर्षांचा वारसा असलेल्या या डेपोमध्ये सध्या ३० हून अधिक मेल-एक्सप्रेस गाड्यांची देखभाल केली जाते. वंदे भारतसारख्या अत्याधुनिक गाड्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे या डेपोचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे..या प्रकल्पामुळे मुंबई विभागातील वंदे भारत गाड्यांच्या देखभाल क्षमतेत लक्षणीय वाढ होणार असून, भविष्यातील वाढत्या गाड्यांच्या संख्येला समर्थपणे हाताळणे शक्य होणार असल्याचे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले..वंदे भारतसाठी स्वतंत्र डेपो का गरजेचे?वंदे भारत गाड्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असून त्यांची रचना पारंपरिक गाड्यांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. उच्च वेग, स्वयंचलित दरवाजे, सेन्सर आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीमुळे त्यांना नियमित तसेच विशेष तपासणीची आवश्यकता असते. स्वतंत्र कोचिंग डेपोमुळे देखभाल, दुरुस्ती आणि स्वच्छता अधिक अचूक, जलद आणि सुरक्षित पद्धतीने करता येते. त्यामुळे बिघाडाची शक्यता कमी होऊन गाड्यांची विश्वसनीयता वाढते.