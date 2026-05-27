Central Railway food price hike : महागाईच्या झळा ! आता रेल्वे स्थानकांतील खाद्यपदार्थांचेही दर वाढले; सामान्य प्रवाशांच्या खिशाला आणखी कात्री

येत्या १ जूनपासून मध्य रेल्वेच्या विविध स्टेशनांवरील स्टॉल्सवरील खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढणार आहेत. प्रवाशांना आता जेवणासाठी अधिक खर्च करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.नव्या दरपत्रकानुसार, वडापावची किंमत १३ रुपयांवरून २० रुपयांपर्यंत वाढली आहे. तर समोसा १२ रुपयांवरून २० रुपयांना मिळणार आहे. याशिवाय रगडा पाव, सुकी भेळ, चटणी भेळ आदी लोकप्रिय पदार्थांच्या किंमतीतही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे. .नवीन दर (रुपये):खाद्यपदार्थ जुना दर नवा दर वडापाव १३ २०समोसा १२ २०रगडा पाव २० २५सुकी भेळ २० २५चटणी भेळ २५ ३० .दरम्यान संत्रे, मोसंबी आणि सफरचंदाच्या ज्यूसच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही.रेल्वे प्रशासनाने यापूर्वी पश्चिम रेल्वेने २०२५ मध्ये दरवाढ केली होती. त्याआधी २०२१ मध्ये दर वाढवण्यात आले होते. आता मध्य रेल्वेनेही नवीन दर लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे..Bread Price Hike: ग्राहकांच्या खिशाला कात्री! बेकरी पदार्थांच्या किमतींत २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ; काय आहेत दरवाढीची कारणे? .कॅटरिंग असोसिएशनचा तीव्र विरोधकॅटरिंग असोसिएशनने या निर्णयाचा तीव्र निषेध व्यक्त केला आहे. एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, "पश्चिम रेल्वेनंतर आता मध्य रेल्वेनेही ब्रँडेड कंपन्यांना फायदा मिळावा यासाठी स्थानिक पातळीवर विकल्या जाणाऱ्या मिल्कशेक, चणे, शेंगदाणे, चिक्की यांसारख्या पारंपरिक पदार्थांच्या विक्रीवर निर्बंध आणले आहेत.".मुंबईत महागाईचा स्फोट! वडापावपासून चहापर्यंत... रेस्टॉरंट मालकांनी किंमती वाढवल्या, जाणून घ्या सध्याचे दर."ब्रँडेड वस्तू स्थानिक पदार्थांच्या तुलनेत दोन ते तीन पट महाग आहेत. त्यांच्या पॅकिंग आणि गुणवत्तेबाबत वारंवार तक्रारी येत असतानाही रेल्वे प्रशासन ब्रँडेड उत्पादनांना प्राधान्य देत आहे," असे त्यांनी म्हटले.भविष्यात इतर खाद्यपदार्थांवरही अशीच धोरणे लागू झाल्यास सर्वसामान्य प्रवाशांवर मोठा आर्थिक बोजा पडेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.