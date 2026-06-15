Mumbai News: सामाजिक कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला, धारदार शास्त्राने वार करत...; शिवसेना आमदारावर हल्ल्याचा आरोप

मुंबई : चेंबूरमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते राजू खान यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत राजू खान गंभीर जखमी झाले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई चेंबूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजू खान यांच्यावर अज्ञातांनी धारदार शास्त्राने वार केल्याची घटना घडली आहे. राजू खान यांच्या मानेवर धारदार शास्त्राने वार करत त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.Navi Mumbai: भाजपकडून शिंदेंना वारंवार डावललं जातंय? कार्यक्रमपत्रिकेतून नाव गायब; शिंदेसेनेने दाखवले काळे झेंडे.दरम्यान, या घटनेत राजू खान गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर सायन रुग्णालयात उपचार सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या घटनेप्रकरणी राजू खान यांच्या कुटुंबीयांनी शिवसेना आमदार तुकाराम कातेंनी हा हल्ला केला असल्याचा आरोप केला आहे..पालघरमध्ये तरुणीवर हल्लापालघर शहरात गोल्ड सिनेमा परिसरात शुक्रवारी सत्तावीसवर्षीय स्नेहल सावंत या तरुणीवर कोयत्याने हल्ला झाला होता. हल्लेखोर त्यानंतर फरार होता. वरखुंटी परिसरातून त्याला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. आरोपी अमोल याने स्नेहल हिच्यावर प्रेमसंबंधातून हल्ला केल्याचा प्राथमिक अंदाज होता. स्नेहल ही पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल सहाय्यक, तर अमोल हा उच्च न्यायालयात काम करत आहे. फरार झाल्यानंतर अमोलने औषधी गोळ्या प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला, अशीही माहिती समोर येत आहे. त्याच्यावर पालघर येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Mumbai Local: मध्य आणि हार्बर रेल्वे जोडली जाणार, कर्जत-कसाराहून थेट वाशी-बेलापूर गाठता येणार; लोकल कधीपासून सुरू होणार? .डहाणू अत्याचार प्रकरणातील फरार आरोपी जेरबंदडहाणू तालुक्यातील दोन सख्ख्या बहिणींवरील कथित लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील फरार आरोपीला पालघर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुजरातमधील भरूच येथून शनिवारी (ता. १३) अटक केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २२ वर्षीय आरोपी सैजान मुंशी याच्यावर प्रेमाच्या भूलथापा देऊन दोन सख्ख्या बहिणींना जाळ्यात ओढून त्यांच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. पीडितपैिकी एक मुलगी अल्पवयीन असल्याने आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यासह अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच पीडित मुलींचे अश्लील व्हिडिओ तयार करून त्याद्वारे धमकावल्याचाही आरोप त्याच्यावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.