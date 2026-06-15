मुंबई

Mumbai News: सामाजिक कार्यकर्त्यावर जीवघेणा हल्ला, धारदार शास्त्राने वार करत...; शिवसेना आमदारावर हल्ल्याचा आरोप

Raju Khan Attack : मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते राजू खान यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.
Social Activist Raju Khan attack

Social Activist Raju Khan attack

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : चेंबूरमध्ये सामाजिक कार्यकर्ते राजू खान यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत राजू खान गंभीर जखमी झाले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच या घटनेने परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.

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