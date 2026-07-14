Mumbai News: चेंबूर झाडं दुर्घटनेप्रकरणी सर्व निर्दोष, कारणही गोंधळात टाकणारं; अधिकारी-कंत्राटदारांना क्लीन चिट

मुंबई : मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे चेंबूर येथे मोठी दुर्घटना घडली होती. विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या स्कुल बसवर भलेमोठे झाडं कोसळले होते. या घटनेत एका ११ वर्षीय विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेचा तपास सुरु असताना याप्रकरणी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. चेंबूर झाडं दुर्घटनेप्रकरणी सर्व निर्दोष असून अधिकारी-कंत्राटदारांना क्लीन चिट देण्यात आल्याची माहिती आहे. .चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालातून दुर्घटनेचे कारण अद्यापही समोर आलेले नाही. तसेच, या अहवालात समितीने उद्यान विभाग आणि रस्ते विभाग यांचा दोष नसल्याचे सांगत त्यांना क्लीन चिट दिली आहे. त्याचबरोबर झाडांची सुरक्षितता आणि रस्त्यांच्या देखरेखीसाठी नेमलेल्या कंत्राटदारास अनुक्रमे ५ लाख आणि २ लाख रुपयांचा जुजबी दंड ठोठावून पालिका प्रशासनाने त्यांना क्लीन चिट दिली आहे..Mumbai Rain: मुंबईकरांनो, पुढील ४ दिवस धोक्याचे! समुद्राला भरती येणार, उंच लाटा उसळणार; BMCकडून मोठा अलर्ट जारी .दरम्यान, चेंबूर दुर्घटनेत एका निष्पाप जीवाचा बळी जाऊनही याप्रकरणी कोणीच दोषी आढळलेले नाही. तसेच, याप्रकरणी ज्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते, त्यांच्यावरील कारवाई देखील मागे घेतली जाण्याची शक्यता आहे..झाड पडण्याची मुख्य कारणेपालिकेच्या अहवालानुसार, मुंबईत भूगर्भातील जास्त पाण्याच्या पातळीमुळे झाडांची मुळे वरवरच राहतात. त्यातच रस्ते व सेवा वाहिन्यांच्या कामांसाठी जेसीबीचा बेसुमार वापर केल्याने झाडांची मुख्य मुळे कापली जातात. तसेच बुंध्याभोवतीचे काँक्रीटीकरण, गुलमोहोर तसेच रेन ट्री यांसारख्या परदेशी प्रजातींची अवाजवी वाढ, धार्मिक विधींमुळे वाढणारे उंदीर, बुरशी आणि खासगी सोसायट्यांची उदासीनता यामुळे झाडे कमकुवत होऊन कोसळतात..Ulhasnagar Accident: उल्हासनगरात हिट अँड रन! भरधाव कारने वयोवृद्धाला चिरडलं; भाजपच्या बड्या नेत्याचा मुलगा ताब्यात.पालिकेचे नवे उपायपालिकेने या दुर्घटना रोखण्यासाठी नवे नियम लागू करण्याचे ठरवले होते. झाडांची उंची २० ते २५ फुटांपर्यंतच मर्यादित ठेवली जाईल. झाडांच्या मुळांजवळ खोदकामासाठी जेसीबी प्रतिबंधित असेल. केवळ कामगारांद्वारे खोदकाम करून तिथे लाल माती भरणे बंधनकारक असेल. मुख्य बुंध्यापासून किमान दोन फूट जागा पूर्णपणे काँक्रीटमुक्त केली जाईल. खासगी सोसायट्यांनी झाडे न छाटल्यास पालिका ती छाटणार असून, खर्च सोसायट्यांच्या मालमत्ता करातून वसूल केला जाईल. यापुढे केवळ देशी प्रजातींचीच झाडे लावली जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.