Marathi Mandatory: ऑटो-टॅक्सी चालकांना मराठी शिकवणार; पण जबरदस्ती करणार नाही, भाषा नियमावर देवेंद्र फडणविसांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'मराठी अस्मिता' आणि भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला आहे. राज्याच्या परिवहन विभागाने टॅक्सी आणि रिक्षा चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्याचा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव मांडला आहे. या तीव्र वादाच्या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. .संतुलित भूमिका घेत ते म्हणाले की, भाषेच्या नावाखाली कोणावरही हिंसाचार किंवा जबरदस्ती केली जाणार नाही, उलट सरकार चालकांना मराठी शिकण्यास मदत करेल. महाराष्ट्र परिवहन विभागाने मोटार वाहन नियमावलीतील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी गृह विभागाकडे एक प्रस्ताव पाठवला आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, सार्वजनिक वाहने आणि मीटर असलेल्या कॅबच्या परवान्यासाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य असेल..ठाकरेंची भेट, धीरेंद्र शास्त्रींचं वादग्रस्त विधान ते आमदार गायकवाड; फडणवीसांनी दिली प्रतिक्रिया.जुना परवाना नूतनीकरण करताना चालकांची मराठी भाषाही तपासली जाईल. एखादा चालक मराठीत संवाद साधण्यास असमर्थ आढळल्यास, त्याचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो. अनेक बाहेरील आणि परदेशी नागरिकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळवल्याची तक्रार भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी केल्यानंतर हा मुद्दा निर्माण झाला..या संवेदनशील विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, सरकारचा उद्देश भाषेला प्रोत्साहन देणे आहे, वाद निर्माण करणे नाही. मुंबई असो वा संपूर्ण महाराष्ट्र, मराठीला प्राधान्य देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. मात्र, कोणावरही भाषा लादणे चुकीचे आणि हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणारे आहे, असे आमच्या सरकारचे मत आहे. ज्या चालकांना मराठी येत नाही, त्यांना आम्ही मराठी शिकवू. कोणावरही अन्याय होणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.".आम आदमी पक्षाचे (आप) खासदार आणि नेते भाजपमध्ये सामील होत असल्याच्या वृत्तांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारले असता, त्यांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या पक्षावर जोरदार हल्ला चढवला. राघव चड्ढा आणि इतर खासदारांचा उल्लेख करत ते म्हणाले, "आम आदमी पक्षाने नेहमीच स्वतःला भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीच्या नावाखाली सादर केले आहे, परंतु प्रत्यक्षात ते केवळ सत्तेच्या राजकारणात गुंतले होते. आता त्यांचा खरा चेहरा उघड होत आहे आणि त्यांचेच लोक या ढोंगाला कंटाळले आहेत.".मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य! वाहनचालकांसाठी नियम ४, ७८ व ८५ मध्ये मोठे बदल प्रस्तावित.राज्य सरकार प्रशासन आणि सार्वजनिक सेवेत मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला एक सर्वसमावेशक वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मराठीच्या मुद्द्यावर सरकार ठाम आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी लोकशाही आणि सहयोगात्मक पद्धतीने केली जाईल, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या 'आप'वरील हल्ल्यामुळे आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय हालचाली आणखी तीव्र झाल्या आहेत.