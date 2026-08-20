Mumbai News: धावत्या लोकलमध्ये आसनावरून वाद, नंतर धक्काबुक्की अन्... ६२ वर्षीय प्रवाशाला ढकललं; उपचारादरम्यान मृत्यू

नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. २० : चर्चगेट-बोरिवली लोकलच्या दिव्यांगांसाठी राखीव डब्यात आसनावरून झालेल्या वादातून ६२ वर्षीय प्रवाशाला धावत्या लोकलमधून ढकलण्यात आल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी घडली. माहिम- वांद्रे स्थानकांदरम्यान घडलेल्या या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या प्रवाशाचा भाभा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी वांद्रे लोहमार्ग पोलिसांनी अमजद सफ्रुद्दीन शेख (वय ४८) याला ताब्यात घेतले असून, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..चर्चगेटहून बोरिवलीकडे जाणारी लोकल दुपारी १.२३ वाजण्याच्या सुमारास माहिम- वाद्रे स्थानकांदरम्यान असताना हा प्रकार घडला. लोकलमधील दिव्यांगांसाठी राखीव डब्यात केजितान पाल डेनिस पिरिस (वय ६२, रा. सांताक्रूझ पूर्व) आणि अमजद शेख यांच्यात आसनावरून वाद झाला. सुरुवातीला शाब्दिक वाद झाल्यानंतर प्रकरण धक्काबुक्कीपर्यंत गेले. त्याचवेळी शेख याने पिरिस यांना धक्का दिल्याने ते धावत्या लोकलमधून खाली पडले..CSMT Ghee Scandal: धक्कादायक! ‘मानवी सेवनासाठी नाही’ असे तूप मोटरमनच्या ताटात; सीएसएमटीतील ‘साई कटर्स’ कॅन्टीन बंद.लोकलमधून खाली पडल्याने पिरिस यांच्या डोक्याला आणि शरीराला गंभीर दुखापत झाली. घटनेची माहिती मिळताच त्यांना तातडीने वांद्रे पश्चिम येथील भाभा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दुपारी २.४५ वाजता त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले. मात्र, त्यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक होती. उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला..प्रवाशाला धक्का दिल्याची माहिती मिळताच वांद्रे लोहमार्ग पोलिसांनी अमजद सफ्रुद्दीन शेख याला ताब्यात घेतले. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३(१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा क्रमांक २०७/२०२६ अशी नोंद करण्यात आली असून, पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे. लोकलमधील प्रवाशांकडून मिळालेली माहिती तसेच उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे घटनेचा नेमका क्रम तपासला जात आहे..दरम्यान, शेख याने आपण मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ असल्याचे सांगितले आहे. कावळ्याला हुसकावताना पिरिस यांना चुकून धक्का लागला आणि ते लोकलमधून खाली पडल्याचा दावा त्याने केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. मात्र, आरोपीचा हा दावा पोलिसांनी अद्याप स्वतंत्रपणे निश्चित केलेला नाही. त्यामुळे आरोपीचा दावा, प्रत्यक्षदर्शींची माहिती आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे घटनेचा नेमका क्रम तपासण्यात येत आहे..Nalasopara Accident: भरधाव गाडीचा थरार; १६ वर्षांच्या मुलाने दोन महिलांना चिरडलं, एकीचा मृत्यू, एक गंभीर.दिव्यांग प्रवाशांसाठी राखीव असलेल्या डब्यातच हा प्रकार घडल्याने रेल्वे प्रवाशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. आसनावरून सुरू झालेला वाद धक्काबुक्कीपर्यंत गेला आणि त्यात एका प्रवाशाचा जीव गेल्याने लोकलमधील प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास वांद्रे लोहमार्ग पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.