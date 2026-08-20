मुंबई

Mumbai News: धावत्या लोकलमध्ये आसनावरून वाद, नंतर धक्काबुक्की अन्... ६२ वर्षीय प्रवाशाला ढकललं; उपचारादरम्यान मृत्यू

Seat Dispute in Divyang Coach Ends in Death: दिव्यांग प्रवाशांसाठी राखीव असलेल्या डब्यात झालेल्या वादानंतर मुंबई लोकल ट्रेनमधून एका ६२ वर्षीय दिव्यांग प्रवाशाला बाहेर ढकलण्यात आल्याने त्याचा मृत्यू झाला.
Crime

crime

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नितीन बिनेकर :

सकाळ वृत्तसेवा मुंबई, ता. २० : चर्चगेट-बोरिवली लोकलच्या दिव्यांगांसाठी राखीव डब्यात आसनावरून झालेल्या वादातून ६२ वर्षीय प्रवाशाला धावत्या लोकलमधून ढकलण्यात आल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी घडली. माहिम- वांद्रे स्थानकांदरम्यान घडलेल्या या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या प्रवाशाचा भाभा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या प्रकरणी वांद्रे लोहमार्ग पोलिसांनी अमजद सफ्रुद्दीन शेख (वय ४८) याला ताब्यात घेतले असून, त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
Mumbai news
Marathi News Esakal
www.esakal.com