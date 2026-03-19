CIDCO: आनंदाची बातमी! सिडकोने गृहकर्ज मर्यादा वाढवली; आता घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण होणार, व्याजदर अन् नवीन लिमिट किती?

सिडकोने आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. संस्थेने कमाल गृहकर्ज मर्यादा ₹५० लाखांवरून ₹१ कोटींपर्यंत वाढवली असून कर्मचाऱ्यांना घर खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे. हा प्रस्ताव ११ मार्च रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन मंडळाने त्यास मंजुरी दिली. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९८९ च्या सिडको कर्मचारी कर्ज कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्याही करण्यात आल्या आहेत..सिडकोच्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांना घर खरेदीसाठी कमी व्याजदरात गृहकर्ज दिले जाते . नवीन मर्यादा लागू झाल्यामुळे, कर्मचारी आता कमी व्याजदरात अधिक रक्कम मिळवू शकतील. ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल. गेल्या काही वर्षांत नवी मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात मालमत्तेच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी पूर्वीची ५० लाख रुपयांची कर्ज मर्यादा अपुरी पडत आहे. .कर्ज मर्यादा कमी असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त निधीसाठी बँकांवर अवलंबून राहावे लागत होते. ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर दबाव वाढला होता. नवीन मर्यादेच्या अंमलबजावणीमुळे ही समस्या लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सिडको कर्मचाऱ्यांनी बऱ्याच काळापासून त्यांच्या गृहकर्जाच्या मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली होती. आता या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला असून ते नवी मुंबईसारख्या महागड्या भागातही घर घेण्याचे आपले स्वप्न सहजपणे पूर्ण करू शकतील..मुंबईत स्वतःचे घर असणे हे एका स्वप्नापेक्षा कमी नाही. आता महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण हे स्वप्न सत्यात उतरवण्यासाठी सज्ज झाले आहे. ताज्या माहितीनुसार, म्हाडाचे मुंबई मंडळ पुढील १० दिवसांत आपली बहुप्रतिक्षित 'मुंबई गृहनिर्माण लॉटरी' जाहीर करणार आहे. यावेळच्या लॉटरीमध्ये शहरातील सर्वात उच्चभ्रू आणि प्रमुख ठिकाणी असलेल्या सुमारे २५०० घरांचा समावेश आहे. .म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षीच्या लॉटरीमध्ये अंधेरी, जुहू, पवई, गोरेगाव, तारदेव आणि विक्रोळी यांसारख्या भागांमधील फ्लॅट्सचा समावेश असेल. हे असे भाग आहेत जिथे रिअल इस्टेटच्या किमती गगनाला भिडत आहेत, परंतु म्हाडाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणसाला परवडणाऱ्या दरात घर मिळवणे शक्य होईल.