मुंबई

CIDCO: आनंदाची बातमी! सिडकोने गृहकर्ज मर्यादा वाढवली; आता घर खरेदीचे स्वप्न पूर्ण होणार, व्याजदर अन् नवीन लिमिट किती?

CIDCO Home Loan Limit News: नवी मुंबईत मालमत्तांच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर सिडकोने आपल्या कर्मचाऱ्यांची गृहकर्ज मर्यादा दुप्पट करून १ कोटी रुपये केली आहे. त्यांना घर खरेदी करताना दिलासा मिळेल.
ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

सिडकोने आपल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. संस्थेने कमाल गृहकर्ज मर्यादा ₹५० लाखांवरून ₹१ कोटींपर्यंत वाढवली असून कर्मचाऱ्यांना घर खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे. हा प्रस्ताव ११ मार्च रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन मंडळाने त्यास मंजुरी दिली. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी १९८९ च्या सिडको कर्मचारी कर्ज कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्याही करण्यात आल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Home Loan
loans
cidco
mhada
lottery
Home

