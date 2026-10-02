CJP Mumbai Protest: मुंबईत 'सीजेपी'चा एल्गार! मंत्रालयाबाहेर 'जेन नेक्स्ट' एकवटले; अभिजित दीपकेंचं मोठं विधान, म्हणाले...

cockroach janta party cjp protest shivaji park: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानावर कॉकरोच जनता पार्टीचं आंदोलन सुरु झालं आहे. या आंदोलनाला प्रशासनाने परवानगी दिलेली नाही, तरीदेखील हे आंदोलन पेटलं असून मोठ्या संख्येने तरुण जमले आहेत. एकीकडे शिवाजी पार्कात जेन झी एकवटले आहेत, तर दुसरीकडे मंत्रालयाबाहेर 'जे नेक्स्ट' तरुणांनी गर्दी केलीय..आंदोलनापूर्वी अभिजीत दिपके यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर पोस्ट करत सवाल उपस्थित केला की, "शिवाजी पार्कवर शांततेत विरोध करणे ही जर जनतेसाठी गैरसोय मानली जात असेल, तर दिल्लीत दहापेक्षा जास्त मेट्रो स्टेशन्स बंद ठेवणे नेमके काय आहे?" दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सुरक्षेच्या कारणास्तव अनेक मेट्रो स्टेशन्स बंद ठेवल्याने सामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले..Pune Student Protest: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! 'एमपीएससी'च्या सचिवांची बदली; पुण्यात विद्यार्थ्यांचं आंदोलन तीव्र.दिल्लीतही निदर्शनेदिल्लीतही ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात जोरदार निदर्शने सुरू आहेत. या आंदोलनादरम्यान नेहा बोरा, खासदार मनोज झा, योगेंद्र यादव यांच्यासह ७०० हून अधिक आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या सर्व आंदोलकांची प्रमुख मागणी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा हीच आहे.. Truck Accident: गुंजाळवाडीतील अपघातप्रवण ठिकाणी भक्कम संरक्षण कठड्यांची मागणी:अहिल्यानगर–कल्याण महामार्गावर गुळाचा ट्रक तीन महिन्यात चार वेळा अपघात.मुंबईतील शिवाजी पार्कवर सीजेपीने सायंकाळी ४ वाजता आंदोलन सुरू केले आहे. पोलिसांनी या सभेला आणि आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नाकारली असली, तरी पक्ष आपल्या भूमिकेवर ठाम असून तिथे मोठ्या प्रमाणावर गर्दी जमली आहे. सीजेपीने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत म्हटले की, शिवाजी पार्कवर चहुबाजूने तिरंगा फडकत असून नियोजित वेळेच्या दोन तास आधीपासूनच लोकांचा उत्साह दिसून येत आहे; या गांधी जयंतीला मुंबई नवा इतिहास घडवेल.सीजेपीने आपल्या अधिकृत एक्स हँडलवरून आंदोलकांना दिलासा देणारा संदेश जारी केला आहे. यामध्ये त्यांनी नमूद केले की, "नमस्ते कॉकरोच, मुंबईची लीगल टीम पूर्णपणे सज्ज आहे. जर आज आंदोलनादरम्यान कोणालाही बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले, तर कृपया दिलेल्या संपर्क क्रमांकांवर तातडीने संपर्क साधावा; कायदेशीर मदत करण्यासाठी पुढे आलेल्या सर्वांचे आभार." अशी ती पोस्ट आहे. त्यामुळे मुंबईत दिल्लीसारखं आंदोलन सुरु झालंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.