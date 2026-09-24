मुंबईत तणावाचे वातावरण! साहिल वाकोडे प्रकरणी खासदार वर्षा गायकवाड आक्रमक, IIT पवईबाहेर आंदोलन

मुंबई : पवई येथील आयआयटी मुंबईच्या एका विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची घटना घडली. परीक्षेदरम्यान विद्यार्थ्याला कॉपी करताना पकडल्यामुळे त्याने गळफास घेत त्याच जीवन संपवलं. या घटनेनंतर आयआयटी परिसरात पडसाद उमटले असून विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाविरोधात आंदोलन केले. तसेच सध्या आयआयटी पवईच्याबाहेर वंकाँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांकडून आंदोलन करण्यात आलं आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, IIT बॉम्बे परिसरात वर्षा गायकवाड यांकडून आंदोलन करण्यात आलं आहे. साहिल वाकोडे या विद्यार्थ्याला न्याय मिळावा, अशी मागणी आंदोलनातून केली जात आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..Mumbai News: गणेश विसर्जनाला मोठी गर्दी होणार! मुंबईतील महत्त्वाचे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद, मेट्रो सेवेतही बदल; वाचा सविस्तर .यावेळी वर्षा गायकवाड यांनी असे म्हटले की, "साहिल वाकोडेला न्याय मिळण्यासाठी येथे आंदोलन केले जात आहे. आम्ही येथे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यासाठी आलो आहोत. आयआयटीमधील ही पहिलीच घटना नाही. या आधीही २-३ वेळा अशा घटना घडल्या आहेत. सोलंकीच्या बाबतीतही असेच घडले होते आणि त्यावेळीही आम्ही आंदोलन केले होते. त्यानंतर आज साहिलच्या बाबतीत पुन्हा तीच घटना घडली आहे. आम्हाला याला जबाबदार कोण, हे जाणून घ्यायचे आहे..त्याचपुढे विद्यापीठ आणि आयआयटीमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा (RSS) जो शिरकाव झाला आहे आणि येथे जो धार्मिक भेदभाव केला जात आहे, त्याबद्दल आम्हाला प्रश्न विचारायचे आहेत. आमची मागणी आहे की, या गोष्टींची जबाबदारी कोण घेणार? असा थेट सवाल खासदार वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी केला..Premium|Third Mumbai : मुंबईपलीकडे घरबांधणीचा विस्तार; तिसरी मुंबई आणि पालघरकडे वाढता कल.IT पवईसमोर NSUIचं आक्रमक आंदोलन साहिल वाकोडे आत्महत्येप्रकरणी IIT पवईसमोर विविध संघटनेची आंदोलन सुरु आहेत. IIT पवई समोर NSUIने आक्रमक आंदोलन केलं. आंदोलकांनी यावेळी जोरदार घोषणाबाजी देत निषेध व्यक्त केला असून पोलिसांनी आंदोलकांची धरपकड केल्याची माहिती समोर आली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.