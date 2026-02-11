मुंबईत देशातील पहिला म्युझिकल रोड! वाहनचालकांना जपान–दुबईसारखा फील येणार; पण कुठे? जाणून घ्या...

मुंबई : भारतातील पहिल्या संगीतमय रस्त्याचे उद्घाटन बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. मुंबई कोस्टल रोडवरून नरिमन पॉइंट ते वरळीपर्यंत प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना रस्त्यावर खास बसवलेल्या संगीतमय पट्ट्यांमुळे एक अनोखा ड्रायव्हिंग अनुभव मिळेल. असे रस्ते सध्या जपान आणि दुबईसारख्या देशांमध्ये अस्तित्वात आहेत. संगीतमय रस्ता असलेले मुंबई हे भारतातील पहिले राज्य आहे..वाहतूकमुक्त, जलद आणि आरामदायी प्रवासाचे समानार्थी असलेल्या मुंबई कोस्टल रोडवर आता एक खास तांत्रिक संगीत मार्ग आहे. या संगीत मार्गावरून वाहने जाताना त्यांना "स्लमडॉग मिलियनेअर" चित्रपटातील एक गाणे ऐकू येईल. जगातील असा हा पाचवा आणि भारतातील पहिला प्रयोग आहे. २००७ मध्ये जपानमध्ये अभियंता शिझुओ शिनोडा यांनी बुलडोझरने रस्त्यावर काम करताना ध्वनी प्रभाव शोधला तेव्हा या अभियांत्रिकी नवोपक्रमाची सुरुवात झाली..Mumbai: पार्किंगवाल्यांची दादागिरी; मराठी नागरिकाला शिवीगाळ आणि मारहाण, व्यक्तीला मनसे स्टाईल चोप, व्हिडिओ व्हायरल .शहरातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले की, रस्त्यावर विशिष्ट अंतराने चर किंवा पट्टे तयार होतात आणि जेव्हा वाहने विशिष्ट वेगाने त्यावरून जातात तेव्हा टायर्सच्या घर्षणामुळे विशिष्ट धूनसारख्या ध्वनी लहरी निर्माण होतात. ही संकल्पना नंतर मेलडी रोड म्हणून ओळखली जाऊ लागली आणि अखेर हंगेरी, जपान, दक्षिण कोरिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये असेच प्रयोग करण्यात आले..ऑस्कर विजेत्या "स्लमडॉग मिलेनियर" चित्रपटातील धून वापरण्यात येणारी ही देशातील पहिलीच स्थापना असेल. एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले की, जय हो धून राष्ट्राला समर्पित करण्यासाठी निवडण्यात आली आहे आणि लोकांमध्ये देशभक्तीची भावना निर्माण करते. हा रस्ता बीएमसीने ६.२१ कोटी रुपये (जीएसटीसह) खर्च करून बांधला आहे. .Maharashtra Mayor List: महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये कोणाची सत्ता? महापौर आणि उपमहापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी....हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एका हंगेरियन कंपनीला कामावर ठेवण्यात आले होते. कंपनीने नरिमन पॉइंट ते वरळी या उत्तरेकडील मार्गावर, पहिल्या लेनपासून सुमारे ५०० मीटर पुढे, दुभाजकाजवळ, संगीत स्ट्रिप्स बसवले. ७० ते ८० किलोमीटर प्रति तास वेगाने वरळीकडे जाणाऱ्या भूमिगत बोगद्यातून वाहनचालक बाहेर पडताच, त्यांना त्यांच्या वाहनांमधून संगीत स्पष्टपणे ऐकू येईल..बोगद्याच्या आत गाडी चालवताना "म्युझिक रोड" बद्दल वाहनचालकांना माहिती देण्यासाठी महानगरपालिकेने या विभागाच्या पुढे ५००, १०० आणि ६० मीटर अंतरावर फलक लावले आहेत. एका महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा उपक्रम आधुनिक अभियांत्रिकी आणि सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचे मिश्रण दर्शवितो. अशा रस्त्यांना मेलडी रोड असेही म्हणतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.