हेल्मेट नसताना दुचाकी भरधाव वेगात पळवली; वाटेतच डंपरची धडक बसली अन्... तरुणाच्या डोक्याची झालेली दशा पाहून नागरिकांचं काळीज चिरलं

मुंबई : राज्यभरात रस्ते अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचा दिसून येत आहे. या अपघातांमध्ये दुचाकी चालकांची संख्या अधिक असून ज्यामध्ये चालकांच्या डोक्यावर हेल्मेट नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने दुचाकी चालकांना हेल्मेट परिधान करणं अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र तरीही चालक डोक्यावर हेल्मेट घालत नसल्यामुळे अपघात होत आहेत. अशीच एक घटना मुंबईत घडल्याचे समोर आले आहे. .मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. दहिसर चेकनाका जवळ भरधाव वेगाने जात असलेल्या एका बाईकचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात दुचाकी चालकाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईच्या दहिसर चेकनाका जवळ भरधाव वेगाने जात असलेली बाईकचा मोठा अपघात झाला. स्कुटी वेगाने जात असताना डंपर ने जोरदार धडक दिल्यामुळे हा अपघात घडला. दरम्यान, या घटनेत स्कुटी चालक व्यक्तीचा जागेवरच दुर्दैवी मृत्यू झाला असून अपघातामुळे काही काळ पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती..समीर असलम शेख (वय 28) असे बाईक चालकाचे नाव आहे. हा चालक भरधाव वेगाने जात असताना डंपरने जोरदार धडक दिल्यामुळे या व्यक्तीचा जागेवरच दुर्दैवी मृत्यू झाला. बाईक चालक हेल्मेट न घातल्यामुळे अपघातात खाली पडल्यावर जागेवरच डोकं फुटून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, याप्रकरणी दहिसर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपी डंपर चालकाचा शोध घेत आहे.