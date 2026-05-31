Eknath Shinde: बीएमसीपासून विधान परिषदपर्यंत भाजपकडून धक्के... एकनाथ शिंदेंनी सुरू केली मोठी तयारी; महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवी चुरस

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका अजून काही काळाने होणार असल्या तरी भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यातील शह-मातचा राजकीय खेळ आधीच सुरू झाला आहे. पक्षातील विश्वसनीय सूत्रांनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'मिशन २०२९' साठी आपल्या रणनीतीची आखणी करण्यास सुरुवात केली आहे. यावेळी त्यांचे लक्ष केवळ सत्तेत टिकून राहण्यावर नाही, तर आपल्या पक्षाची तळागाळातील उपस्थिती नव्या उंचीवर नेण्यावरही आहे. .यावरून हे स्पष्ट होते की, महाराष्ट्राच्या राजकारणात येणारी वर्षे खूपच रंजक असणार आहेत. मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या होत्या. म्हणूनच त्यावेळी लोक त्यांच्यासोबत सामील होत होते. मात्र, या सरकारमध्ये ते आता उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्याकडे केवळ काही मोजकीच मंत्रालये आहेत, त्यामुळे त्यांना आपल्या मनाप्रमाणे वागता येत नाही..बीडमध्ये खळबळ! अंगरक्षकाची बंदूक घेत धमकी दिली, धनंजय देशमुखांविरोधात गुन्हा दाखल, नेमकं काय घडलं?.इतकेच नाही तर, शिंदे यांच्या अनेक फायली मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या कार्यालयात धूळ खात पडल्या आहेत. बीएमसी सुधारणा समितीमधील आपले प्रस्ताव मागे घेण्यासाठी भाजपने ज्या प्रकारे शिंदे यांच्यावर दबाव टाकला होता, त्यामुळे शिंदे नाराज होते. सध्या, भाजप विधान परिषद निवडणुकीतील जागावाटपावरून शिंदे यांना त्रास देत आहे. शिंदे आता शिवसेनेला मजबूत करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्यांनी तळागाळाच्या पातळीवर काम सुरू केले असून, अधिकारी आणि जिल्हा जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. .एकनाथ शिंदे यांचे ध्येय केवळ पारंपरिक बालेकिल्ल्यांपुरते मर्यादित नाही, तर मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील ज्या भागांमध्ये त्यांचे अस्तित्व कमकुवत आहे, तिथेही आपला प्रभाव वाढवण्याची त्यांची योजना आहे. लोकप्रिय सरकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी शिंदे स्वतः एक विशेष अभिप्राय प्रणाली विकसित करत आहेत. 'जनता दरबार' आणि थेट संवादाच्या माध्यमातून, लोकांचे उपमुख्यमंत्री म्हणून आपली प्रतिमा अधिक मजबूत करण्याची त्यांची इच्छा आहे. .ते 'जनता दरबार'च्या माध्यमातून थेट जनतेशी संवाद साधत आहेत. जननेत्याची प्रतिमा तयार करण्यासाठी शिंदे यांनी सल्लागारांच्या मदतीने काम करण्यास सुरुवात केली आहे. राजकीय तज्ज्ञ निरंजन परिहार यांच्या मते, महायुतीमध्ये राहूनही शिंदे आपल्या पक्षाचा स्वतंत्र पाठिंबा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, जेणेकरून येत्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणातील त्यांची भूमिका आणि प्रभाव दोन्ही वाढू शकतील. .CNG Shortage: पालघरमध्ये सीएनजीचा तीव्र तुटवडा! ३ किमी लांब वाहनांच्या रांगा, इंधनासाठी ५ तास चालक प्रतिक्षेत.शिवसेना नेते असेही म्हणतात की, २०२९ च्या निवडणुका केवळ आघाडीच्या आधारावरच नव्हे, तर पक्षाच्या स्वतंत्र राजकीय ताकदीवरही लढल्या जातील, हे सुनिश्चित करण्याची तयारी आधीच सुरू झाली आहे. या रणनीतीचा एक भाग म्हणून, कार्यकर्त्यांना सक्रिय करणे, मतदार संपर्क मोहीम वाढवणे आणि नवीन सामाजिक समीकरणे तयार करण्यावर विशेष लक्ष दिले जात आहे.