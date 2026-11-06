फडणवीस, शिंदे शरद पवारांच्या भेटीला, दोघेही ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार हे सध्या मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नेत्यांनी शरद पवार यांची आतापर्यंत भेट घेतलीय. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेसुद्धा शरद पवार यांची रुग्णालयात भेट घेण्यासाठी पोहोचले आहेत. एकनाथ शिंदे हे त्यांच्या दौऱ्यानंतर थेट ब्रीच कँडी रुग्णालयात गेले आहेत. .उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शरद पवारांच्या भेटीनंतर बोलताना म्हटलं की, आज पवार साहेबांना भेटलो. त्यांच्यासोबत चर्चा झाली. आम्ही एकमेकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यावेळी डॉक्टर आणि सुप्रिया सुळे यांच्यासह कुटुंबिय होतं. .दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर तटकरेंच्या विधानाने खळबळ; म्हणाले, ''अजित दादा असते तर…''.शरद पवार यांच्या प्रकृतीबद्दल बोलताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, पवार साहेबांची तब्येत उत्तम आहे. डॉक्टरांनीही सगळं नॉर्मल असल्याचं सांगितलंय. उद्या डिस्चार्जही होईल. त्यांची प्रकृती उत्तम आहे. चिंता करण्याचं कारण नाही..पुण्यात रुबी क्लिनिक रुग्णालयात उपचारानंतर शरद पवार यांना डिस्चार्ज मिळाला होता. मात्र त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा मुंबईत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. नियमित तपासणीसाठी ब्रीच कँडी रुग्णालयात शरद पवार यांना रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनीही शरद पवार यांची प्रकृती स्थिर असल्याचं सांगत विचारपूस करण्यासाठी भेट घेतली होती असं म्हटलं होतं. .ब्रीच कँडीतील ड़क्टरांनी सांगितलं होतं की, शरद पवार यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. त्यांचा खोकलाही कमी झाला आहे. त्यांच्यावर सध्या डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली उपचार केले जात आहेत. त्यांची प्रकृती उपचाराला चांगला प्रतिसाद देत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.