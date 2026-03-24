मुंबई

महायुतीतील वाद चव्हाट्यावर! एकनाथ शिंदेंच्या टीकेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून चौकशीची ग्वाही

Maharashtra Politics: एकनाथ शिंदे यांनी मतदानापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीचा खून असल्याचे म्हणत संताप व्यक्त केला. यावर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्‍वासन दिल्यामुळे महायुतीतील वाद चव्हाट्यावर आला आहे.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत झालेला राडा आणि मंत्र्यांना झालेली धक्काबुक्कीचा मुद्दा आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चांगलाच पेटला. एका पदासाठी झालेल्या या वादामुळे भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी मित्रपक्षांमधील बेबनाव चव्हाट्यावर आल्याचे चित्र राज्यातील जनतेला दिसले. मतदानापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीचा खून असल्याचा संताप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करण्याचे आश्‍वासन देत प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला.

