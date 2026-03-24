महायुतीतील वाद चव्हाट्यावर! एकनाथ शिंदेंच्या टीकेनंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून चौकशीची ग्वाही

मुंबई : सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत झालेला राडा आणि मंत्र्यांना झालेली धक्काबुक्कीचा मुद्दा आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चांगलाच पेटला. एका पदासाठी झालेल्या या वादामुळे भाजप आणि शिवसेना या सत्ताधारी मित्रपक्षांमधील बेबनाव चव्हाट्यावर आल्याचे चित्र राज्यातील जनतेला दिसले. मतदानापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीचा खून असल्याचा संताप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करण्याचे आश्वासन देत प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला..विधान परिषदेत आज सकाळी गटनेत्यांच्या बैठकीनंतर विशेष सभा बोलावण्यात आली. बैठकीच्या सुरुवातीलाच मंत्री शंभूराज देसाई यांना धक्काबुक्की आणि त्यांच्या हाताला झालेल्या दुखापतीमुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आक्रमक झाले होते. या प्रकरणावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन करण्याची आणि पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली..शंभूराज देसाई यांनीही 'मंत्री असून शंभर पोलिसांनी फरफटत नेले, पोलिस अधीक्षक घरगड्यासारखा वागला,' असा एकेरी उल्लेख करत संताप व्यक्त केला. इतरही नेत्यांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली. या चर्चेनंतर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दोशी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिले..गृह विभागावर शिंदेंचे ताशेरेउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत साताऱ्यातील घटनेवरून पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मतदानापासून वंचित ठेवणे हा लोकशाहीचा खून आहे, अशा शब्दांत संताप व्यक्त करीत गृह विभागाच्या कारभारावरच ताशेरे ओढले. जिल्हा परिषदेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांना पाच ते दहा वर्षांपूर्वीच्या गुन्ह्यांत अडकवून गणित बिघडवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही त्यांनी भाजपचा नामोल्लेख टाळला..निवडणूक प्रक्रिया सुरू असतानाच शंभूराज देसाई आणि मकरंद पाटील यांनी दोन मतदारांना जुन्या गुन्ह्यात अडकविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मला सांगितले. मी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांना मतदानानंतर कारवाई करण्यास सांगितले. त्यानंतरही मंत्र्यांना आरोपीप्रमाणे वागणूक देण्यात आली, असे शिंदे म्हणाले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदेंनी मांडलेल्या वस्तुस्थितीची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन दिले..निर्णय राखून ठेवलामंत्री जयकुमार गोरे यांनी या निर्णयास कडाडून विरोध करत वस्तुस्थिती जाणून न घेता एका आयपीएस अधिकाऱ्याला निलंबित करता येणार नाही, अशी भूमिका घेत निलंबन रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र उपसभापती निर्णयावर ठाम राहिल्याने सभागृहात तणाव वाढला. त्यामुळे सभापती राम शिंदे हे सभागृहात आले आणि त्यांनी परिस्थिती शांत केली. राम शिंदे यांनी, उपसभापतींनी पोलिस अधीक्षकांच्या निलंबनाचे आदेश दिलेले नसून निर्देश दिलेले असल्याने याबाबतचा निर्णय राखून ठेवत असल्याचे जाहीर केले.