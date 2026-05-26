Devendra Fadnavis Onion Crop : कांदा उत्पादकांचा प्रश्न निकाली निघणार? देवेंद्र फडणवीसांनी केंद्रात केलं बैठकीचं आयोजन; विरोधकांवरही टीका

onion export Maharashtra : राज्यात डिझेल टंचाईसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार संवेदनशील असल्याचे स्पष्ट केले. कांद्याच्या खरेदीदरात वाढ करून तो १५ रुपयांपर्यंत नेण्यात आल्याची माहिती देत, केंद्र सरकारसोबत कायमस्वरूपी उपाययोजनांवर चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याबाबत उद्या २७ मे रोजी बैठक होणार आहे. विरोधकांच्या आंदोलनावर टीका करताना "कांदा कापल्यानंतरही ज्यांच्या डोळ्यात पाणी येत नाही, ती मंडळी अश्रू ढाळत आहेत," असा टोला त्यांनी लगावला..राज्यात डिझेलच्या मागणीत तब्बल ५२ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक पुरवठा करूनही काही ठिकाणी टंचाईसदृश्य स्थिती निर्माण होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. अकोल्यात डिझेलची खप १५४ टक्क्यांनी वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. संभाजीनगर, बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गोंदिया आणि हिंगोली या जिल्ह्यांत ७० टक्क्यांहून अधिक वाढीची नोंद झाली असून, त्या प्रमाणात पुरवठा करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..व्यावसायिक वापरासाठी असलेले इंधन इतरत्र वळवले जात असल्याची शक्यता व्यक्त करत, साठेबाजी होत आहे का याची पडताळणी करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले. "पुरवठा वाढवूनही टंचाईची चर्चा होत असेल, तर त्यामागील कारणांचा शोध घेणे आवश्यक आहे," असे ते म्हणाले..कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "राज्य सरकारने कांदा खरेदीचा दर साडेतीन रुपयांवरून थेट १५ रुपयांपर्यंत नेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू केली असून केंद्र सरकारसोबत सातत्याने चर्चा सुरू आहे." केंद्र सरकारसोबत बुधवारी बैठक होणार असल्याची माहिती देत, दीर्घकालीन उपाययोजनांवर विचार होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..Devendra Fadnavis Cabinet Instructions : सार्वजनिक वाहतूक, विमान प्रवासावर मंत्र्यांना बंधणे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रीमंडळाला सूचना.नाशिकमधील आंदोलनाबाबत विचारले असता, "विरोधी पक्षात आहेत, त्यामुळे आंदोलन करणे हे त्यांचे काम आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तसेच खासदार प्रणिती शिंदे (Praniti Shinde) यांच्या वक्तव्यावर टीका करताना, "पहिल्यांदाच खासदार झालेल्यांनी थोडं मॅच्युरिटीने बोललं पाहिजे. कोणाबद्दल काय बोलतोय याचं भान नसेल तर जनता त्यांना जागा दाखवेल," असे फडणवीस म्हणाले.