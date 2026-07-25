Mumbai News: Gen-Z चं मोठं यश, मुंबईत मोर्चा होणारच; ठाकरे बंधूंनी दिली मोठी माहिती

मुंबई : नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी तसेच केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामासाठी देशभरात विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन, मोर्चे आणि निदर्शने काढली जात होती. याच पार्श्वभूमीवर मुंबईत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्याकडून तिरंगा मार्च आयोजित कऱण्यात आला होता. मात्र आता धर्मेंद्र प्रधान यांनी त्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे रविवार (ता. २६) रोजी मुंबईत ठाकरे बंधूंचा मोर्चा होणार की नाही असा प्रश्न पडला असताना, याबाबत सविस्तर माहिती समोर आली आहे. .मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडून मुंबईत विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी न्याय आणि उज्ज्वल भविष्याच्या मागणीसाठी रविवार, २६ जुलै रोजी होणाऱ्या भव्य तिरंगा मार्च आयोजित करण्यात आला होता. मात्र महिनाभरापासून सुरु असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांमुळे दबाव वाढत असल्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या शिक्षण मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. यानंतर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत पडली, या पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना ठाकरे बंधूनी मोठं विधान केलं आहे..Mumbai Rain: मुंबईत दमदार पाऊस! धरणांत वर्षभर पुरणारा पाणीसाठा, तरीही १० टक्के पाणीकपातीचं संकट कायम; सध्याचा जलसाठा किती? .राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे यांनी म्हटले की, ‘ उद्या मुंबईत अभिनंदन मोर्चा घेतला जाणार आहे. शिवाजी पार्क मैदानात वीर सावरकर मार्गावर व्यासपीठ असेल. तिथेच जमणार आहोत. जेनजीने सरकारच्या झिंज्या उपटल्या आहेत, . सरकारला जमिनीवर आणलं आहे. तरुणाईच्या या मोठ्या विजयात दीपकेंचा मोठा वाटा आहे. एवढं मोठं आंदोलन देशात उभं राहिलं त्याचा जल्लोष झाला पाहिजे.’ त्यामुळे रविवारी शिवाजी पार्क येथे अभिनंदन पर मोर्चा साजरा केला जाणार आहे..Mumbai News: १८ वर्षात १० शस्त्रक्रिया, केईएममधील उपचारांमुळे मुलाच्या आयुष्याला मिळालं नवं वळण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.