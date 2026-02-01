मुंबई

Tukaram Mundhe: दिव्‍यांग हक्कासाठी राज्यात पहिला गुन्हा, वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरोधात कारवाई

Violating Rights of Disabled Persons: राज्यात पहिल्यांदाच दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याची घटना घडली आहे. यामुळे इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुंबई : दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी इस्लामपूर पोलिस ठाण्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिनियमाच्या कलम ९१नुसार दाखल झालेला हा राज्यातील पहिलाच गुन्हा आहे, असे दिव्यांग कल्याण विभागाकडून सांगण्यात आले.

