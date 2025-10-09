Narendra Modi आणि ब्रिटिश PM Keir Starmer यांची भेट, संरक्षण, व्यापारासह शिक्षण क्षेत्रात बदल होणार, काय चर्चा झाली?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी मुंबईत त्यांचे ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्याशी चर्चा केली. ज्यात संरक्षण आणि सुरक्षा तसेच व्यापार आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत-ब्रिटन संबंध मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. ब्रिटनचे सर्वोच्च नेते, १२५ प्रमुख व्यावसायिक नेते, उद्योजक आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या शिष्टमंडळासह बुधवारी सकाळी दोन दिवसांच्या भेटीसाठी मुंबईत आले. .दोन्ही देशांनी बाजारपेठेत प्रवेश वाढवणाऱ्या आणि शुल्कात लक्षणीय घट करणाऱ्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर स्टारमरची भारत भेट जवळजवळ अडीच महिन्यांनी आली आहे. ज्यामुळे २०३० पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. जुलैमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या लंडन भेटीदरम्यान दोन्ही देशांमधील व्यापार कराराला अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते. .Vijay Wadettiwar Video: ''मराठ्यांच्या ओबीसी आरक्षणाला पाठिंबा...'' विजय वडेट्टीवारांचा जरांगे पाटलांसोबतचा व्हिडीओ व्हायरल.ब्रिटिश पंतप्रधान स्टारमर यांनी सांगितले की, हा व्यापार करार द्वि-मार्गी विकासासाठी लाँचपॅड म्हणून काम करतो. ज्यामुळे भारत २०२८ पर्यंत जगातील सर्वात मोठी जागतिक अर्थव्यवस्था बनेल. आम्ही जुलैमध्ये भारतासोबत एक मोठा व्यापार करार केला. जो कोणत्याही देशासाठी सर्वात सुरक्षित मार्ग आहे. परंतु कथा तिथेच संपणार नाही..विकासासाठी हा करार महत्त्वाचा असल्याचे वर्णन करताना पीएम स्टारमर म्हणाले, "हा केवळ कागदाचा तुकडा नाही, तर तो विकासाचा एक प्रक्षेपण आहे. २०२८ पर्यंत भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. त्याच्याशी व्यापार जलद आणि स्वस्त होणार आहे. त्यामुळे पुढील संधी अतुलनीय आहेत. तर दुसरीकडे असे मानले जाते की, दोन्ही नेत्यांमधील चर्चेत, भारतीय बाजू ब्रिटीश भूमीवरील काही खलिस्तान समर्थक घटकांच्या कारवायांबद्दल तसेच विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदी सारख्या अनेक अब्जाधीश फरार व्यक्तींच्या ब्रिटनमधून भारतात प्रत्यार्पणाच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करू शकते..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी घोषणा केली की, साउथहॅम्प्टन विद्यापीठासह नऊ आघाडीच्या ब्रिटिश विद्यापीठे भारतात कॅम्पस उघडतील. साउथहॅम्प्टन विद्यापीठाच्या गुरुग्राम कॅम्पसचे उद्घाटन आधीच झाले आहे. ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांचा पहिला गट आता नोंदणीकृत झाला आहे. हा उपक्रम भारत-यूके शैक्षणिक सहकार्यातील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भारताच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० शी सुसंगत आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांना देशाबाहेर न जाता जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे, तसेच नवोपक्रम आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी सहयोगी संशोधन आणि शैक्षणिक-उद्योग भागीदारीला प्रोत्साहन देणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे..MPSC Exam 2025 Update: ‘एमपीएससी’ परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर; कोणती परीक्षा कधी होणार जाणून घ्या एका क्लिकवर.पाच प्रतिष्ठित यूके विद्यापीठांनी भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये कॅम्पस स्थापन करण्यासाठी वचनबद्धता दर्शविली आहे. साउथहॅम्प्टन व्यतिरिक्त, ब्रिस्टल विद्यापीठाला २०२६ च्या उन्हाळ्यात विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यासाठी मुंबईत एक नवीन एंटरप्राइझ कॅम्पस उघडण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मान्यता मिळाली आहे. १. साउथहॅम्प्टन विद्यापीठ - गुरुग्राम (कॅम्पस आधीच कार्यरत आहे) २. लिव्हरपूल विद्यापीठ - बंगळुरू ३. यॉर्क विद्यापीठ - मुंबई ४. अॅबरडीन विद्यापीठ - मुंबई ५. ब्रिस्टल विद्यापीठ - मुंबई, येथे यूकेतील विद्यापीठाचे कॅम्पस उभारण्यात येणार आहे. .तत्पूर्वी पंतप्रधान स्टारमर आणि फुटबॉल दिग्गज मायकल ओवेन यांनी काल मुंबईतील कूपरेज फुटबॉल मैदानाला भेट दिली. प्रीमियर लीग कम्युनिटी शोकेस कार्यक्रमादरम्यान तरुण भारतीय फुटबॉल खेळाडू आणि काही प्रशिक्षकांशी संवाद साधला. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर स्टारमर यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.