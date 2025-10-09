मुंबई

Narendra Modi आणि ब्रिटिश PM Keir Starmer यांची भेट, संरक्षण, व्यापारासह शिक्षण क्षेत्रात बदल होणार, काय चर्चा झाली?

Keir Starmer Meet Narendra Modi: ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर ८ ते ९ ऑक्टोबर दरम्यान भारताच्या पहिल्या अधिकृत दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी व्हिजन २०३५ रोडमॅप अंतर्गत भारत-ब्रिटन व्यापक धोरणात्मक भागीदारीच्या प्रगतीचा आढावा घेतला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी मुंबईत त्यांचे ब्रिटिश पंतप्रधान केयर स्टारमर यांच्याशी चर्चा केली. ज्यात संरक्षण आणि सुरक्षा तसेच व्यापार आणि महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत-ब्रिटन संबंध मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. ब्रिटनचे सर्वोच्च नेते, १२५ प्रमुख व्यावसायिक नेते, उद्योजक आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या शिष्टमंडळासह बुधवारी सकाळी दोन दिवसांच्या भेटीसाठी मुंबईत आले.

