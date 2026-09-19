मुंबई

Aaditya Thackeray Disha Salian case : आदित्य ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ? दिशा सालियानचे वडील सतीश सालियान अब्रुनुकसानीची नोटीस घेऊन मातोश्रीवर जाणार

Disha Salian defamation case : दिशा सालियानचे वडील सतीश सालियान आज मातोश्रीवर; आदित्य ठाकरेंना देणार अब्रुनुकसानीची नोटीस
Aaditya Thackeray Disha Salian case

Aaditya Thackeray Disha Salian case

esakal

Sandeep Shirguppe
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Aaditya Thackeray defamation notice : सतीश सालियान यांनी आदित्य ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाला पुन्हा राजकीय वळण मिळाले आहे. या दाव्याची नोटीस देण्यासाठी सतीश सालियान शनिवारी दुपारी चार वाजता ‘मातोश्री’वर जाणार आहेत. दरम्यान, दिशा सालियान प्रकरणावर पुराव्यांशिवाय वक्तव्य करू नका, अशा सूचना भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पक्षातील नेते व पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

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