Aaditya Thackeray Disha Salian case : आदित्य ठाकरेंच्या अडचणीत वाढ? दिशा सालियानचे वडील सतीश सालियान अब्रुनुकसानीची नोटीस घेऊन मातोश्रीवर जाणार

Aaditya Thackeray defamation notice : सतीश सालियान यांनी आदित्य ठाकरे आणि अनिल देशमुख यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाला पुन्हा राजकीय वळण मिळाले आहे. या दाव्याची नोटीस देण्यासाठी सतीश सालियान शनिवारी दुपारी चार वाजता ‘मातोश्री’वर जाणार आहेत. दरम्यान, दिशा सालियान प्रकरणावर पुराव्यांशिवाय वक्तव्य करू नका, अशा सूचना भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पक्षातील नेते व पदाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..सतीश सालियान यांनी सीबीआयला पत्र लिहून मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग, बडतर्फ पोलिस अधिकारी सचिन वाझे, आदित्य ठाकरे यांच्यासह इतरांना अटक करण्याची मागणी केली आहे. तसेच एफआयआरमध्ये भारतीय दंड संहितेचे कलम ४०९ जोडण्यासह महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्याची मागणी त्यांनी केली आहे..दरम्यान, या प्रकरणावरून भाजपने सावध भूमिका घेतली आहे. पुरेसे पुरावे नसताना कोणत्याही विषयावर बोलू नये, अशा स्पष्ट सूचना रवींद्र चव्हाण यांनी पक्षातील नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना दिल्या आहेत..दिशा सालियान प्रकरण नेमकं काय?दिशा सालियान ही अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याची मॅनेजर होती. ८ जून २०२० रोजी मुंबईतील एका इमारतीच्या १२व्या मजल्यावरून पडून तिचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर १४ जून २०२० रोजी सुशांतसिंह राजपूतचा मृत्यू झाला..Disha Salian Case: दिशा सालियन प्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल, पण कुणाचंही नाव नाही; CBIने केले स्पष्ट.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सतीश सालियान यांच्या तक्रारीवरून दिशा सालियान मृत्यू प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला. एफआयआरमध्ये आरोपी म्हणून कोणाचेही नाव नमूद केलेले नाही. मात्र, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, दिनो मोरिया, रोहन रॉय, सूरज पांचोली, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सचिन वाझे आणि परमबीर सिंग यांच्यासह इतरांच्या नावांचा उल्लेख आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.