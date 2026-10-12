मुंबई

पत्नीशी वडिलांचे अनैतिक संबंध असल्याचा संशय, ३२ वर्षीय मुलाने वडिलांना झोपेतच संपवलं; डोंबिवली हादरली

Dombivli Crime: डोंबिवलीत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेत ३२ वर्षीय मुलाने वडिलांची हत्या केल्याची घटना घडली आहे.
Son Killed His Father Dombivli Crime

Son Killed His Father Dombivli Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डोंबिवली : पत्नीचे वडिलांसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय मनात धरून ३२ वर्षीय मुलाने स्वतःच्या ७० वर्षीय वडिलांची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. ११) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात वडिलांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असून, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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