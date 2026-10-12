पत्नीशी वडिलांचे अनैतिक संबंध असल्याचा संशय, ३२ वर्षीय मुलाने वडिलांना झोपेतच संपवलं; डोंबिवली हादरली

डोंबिवली : पत्नीचे वडिलांसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय मनात धरून ३२ वर्षीय मुलाने स्वतःच्या ७० वर्षीय वडिलांची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी (ता. ११) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास घडली. या हल्ल्यात वडिलांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असून, त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, डोंबिवलीतील पिसवली परिसरात आरोपी आणि त्याचे वडील बांधकाम मजूर म्हणून काम करीत होते. आरोपीची पत्नी काही दिवसांसाठी तिच्या गावी गेली. .VIDEO: दुष्काळाच्या बैठकीला दोन्ही उपमुख्यमंत्री गैरहजर; महायुतीत नाराजीनाट्याची चर्चा.दरम्यान, पत्नीचे आपल्या वडिलांसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय आरोपीला आला होता. याच संशयातून त्याने हे कृत्य केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांच्या चौकशीत समोर आली आहे. शुक्रवारी सकाळी वडील झोपलेले असताना आरोपीने त्यांच्यावर धारदार शस्त्राने वार केले. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या वडिलांचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.