JP Nadda: गणेश उत्सवात शहराला भेट देणं माझं भाग्य, केंद्रीय मंत्री मुंबईतील गणरायाच्या चरणी नतमस्तक

मुंबई : गणेशोत्सव सोहळ्यादरम्यान, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी रविवारी मुंबईतील गणपती मंडपांना भेट दिली. गणरायाचे दर्शन घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी भगवान गणेशाकडून आशीर्वाद मागितले. यावेळी जे.पी. नड्डा यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा, प्रदेश भाजप अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मुंबई भाजप प्रमुख अमित साटम हे देखील उपस्थित होते. .माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा म्हणाले की, "मुंबईत येऊन 'मन की बात' प्रसारण ऐकण्याचा मला अभिमान आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे की भगवान गणेश हे ज्ञान आणि बुद्धीचे देव आहेत जे एखाद्याच्या जीवनातील अडथळे दूर करतात. "गणेश उत्सवादरम्यान शहराला भेट देणे माझ्यासाठी एक भाग्य आहे." दरम्यान, गणेश मंडपांना भेट देताना केंद्रीय मंत्र्यांनी १८९३ मध्ये लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सवाच्या सार्वजनिक उत्सवाची सुरुवात केल्याची आठवण करून दिली..खडकावर उमटली गणेशाची मूर्ती! वझिरा नाका, स्वयंभु गणपती मंदिराच्या भाविकांची धारणा.दरम्यान, शनिवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही लालबागचा राजा गणपतीचे दर्शन घेतले होते आणि देवतेची पूजा केली होती. नंतर, त्यांनी फडणवीस आणि शहरातील इतर नेत्यांच्या निवासस्थानी गणपतीची पूजाही केली. तसेच रविवारी, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनीही मुंबईतील मलबार हिल येथील फडणवीस यांचे अधिकृत निवासस्थान 'वर्षा' येथे जाऊन भगवान गणेशाची पूजा केली..तथापि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मुंबई भेटीदरम्यान, शिवसेना (यूबीटी) नेते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी त्यांच्यावर आणि भाजपवर टीका केली. शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर मुंबईची ओळख आणि संसाधने कमकुवत करण्याचा आरोप केला आणि पक्ष शहराचे सांस्कृतिक आणि आर्थिक महत्त्व गुजरातला हलवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चिंता व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे.