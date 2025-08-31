मुंबई

JP Nadda: गणेश उत्सवात शहराला भेट देणं माझं भाग्य, केंद्रीय मंत्री मुंबईतील गणरायाच्या चरणी नतमस्तक

Mumbai Ganeshotsav: गणेशोत्सव दरम्यान केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी मुंबईतील गणपती मंडपांना भेट दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत मंत्री मंगल प्रभात लोढा, रवींद्र चव्हाण आणि अमित साटम हे देखील उपस्थित होते.
JP Nadda visits mumbai Ganpati mandal
JP Nadda visits mumbai Ganpati mandalESakal
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : गणेशोत्सव सोहळ्यादरम्यान, केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा यांनी रविवारी मुंबईतील गणपती मंडपांना भेट दिली. गणरायाचे दर्शन घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांनी भगवान गणेशाकडून आशीर्वाद मागितले. यावेळी जे.पी. नड्डा यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा, प्रदेश भाजप अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मुंबई भाजप प्रमुख अमित साटम हे देखील उपस्थित होते.

Mumbai
jp nadda
Ganesh Chaturthi
ganesh chaturthi festival
Ganesh Chaturthi 2025

