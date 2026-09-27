मुंबई

जेवताना अचानक खिडकीची काच फुटली, दगडाचे तुकडे थेट प्रवाशांच्या अंगावर; दुरंतो एक्स्प्रेसचा थरारक VIDEO VIRAL

Duronto Express Stone Pelting Video: नागपूरहून मुंबईकडे जाणाऱ्या दुरंतो एक्स्प्रेसवर दगडफेकीची घटना घडली. या घटनेचा थरारक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Duronto Express Stone Pelting Video

Duronto Express Stone Pelting Video

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : नागपूरहून मुंबईकडे जाणाऱ्या दुरंतो एक्स्प्रेसवर दगडफेकीची घटना शुक्रवारी (ता. २५) बोरखेडी ते सिंधी रेल्वे स्थानकादरम्यान घडली. यामध्ये प्रवासी जेवण करत असताना अचानक मोठा आवाज आला आणि खिडकीची काच फुटून दगडाचे तुकडे थेट प्रवाशांच्या अंगावर आणि जेवणात पडले. बाहेरून झालेल्या दगडफेकीमुळे हा प्रकार घडल्याचे व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. दरम्यान, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

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