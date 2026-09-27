जेवताना अचानक खिडकीची काच फुटली, दगडाचे तुकडे थेट प्रवाशांच्या अंगावर; दुरंतो एक्स्प्रेसचा थरारक VIDEO VIRAL

मुंबई : नागपूरहून मुंबईकडे जाणाऱ्या दुरंतो एक्स्प्रेसवर दगडफेकीची घटना शुक्रवारी (ता. २५) बोरखेडी ते सिंधी रेल्वे स्थानकादरम्यान घडली. यामध्ये प्रवासी जेवण करत असताना अचानक मोठा आवाज आला आणि खिडकीची काच फुटून दगडाचे तुकडे थेट प्रवाशांच्या अंगावर आणि जेवणात पडले. बाहेरून झालेल्या दगडफेकीमुळे हा प्रकार घडल्याचे व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. दरम्यान, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..नागपूरहून मुंबईकडे जाणारी दुरंतो एक्स्प्रेस रात्री सुमारे ८.२७वाजता धावत असताना काही प्रवासी आपल्या जागेवर बसून जेवण करत होते. त्याच वेळी बाहेरून दगड किंवा जड वस्तू खिडकीवर आदळली. धडकन आवाजासह खिडकीची काच फुटली आणि काचेचे तुकडे सगळीकडे पसरले..Thane News: ठाण्यात पोलीस उपनिरीक्षकावर हल्ला, सिमेंटच्या विटेने डोक्यावर प्रहार; उपचारापूर्वीच मृत्यू.या अचानक घडलेल्या प्रकारामुळे डब्यात गोंधळ उडाला आणि प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगण्यात येते, घटनेनंतर रात्री ८.४६ वाजता रेल्वे सुरक्षा दल आणि शासकीय रेल्वे पोलिस कर्मचाऱ्यांनी परिसरात शोधमोहीम सुरू केली. बोरखेडी सिंधी परिसरासह जवळच्या भागात तपास करण्यात आला. दगडफेक नेमकी कोणी केली आणि त्यामागे नेमके कारण काय, याचा तपास रेल्वे पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.