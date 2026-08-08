E-20 Petrol: ई-२० पेट्रोलचा वाहनांवर परिणाम? मायलेज कमी झाल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ; तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?

मुंबई : ई-२० अर्थात २० टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचा वापर वेगाने वाढत असताना वाहनचालकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकार आणि वाहन उत्पादक हे इंधन ऊर्जा सुरक्षा व पर्यावरणासाठी हे महत्त्वाचे असल्याचा दावा करतात, मात्र दुसरीकडे या इंधनामुळे वाहनांमध्ये बिघाड होत असल्याच्या तक्रारी वाढत असून, वाहनधारकांमध्ये नाराजीही दिसून येत आहे. वाहनांचा मायलेज कमी झाला, अशा तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याचे वाहनचालक, गॅरेजवाल्यांचे म्हणणे आहे..एका वाहतूकतज्ज्ञाने सांगितले की, कोणत्याही गोष्टीमध्ये भेसळ केल्यास त्याचा तत्काळ परिणाम न होता हळूहळू परिणाम दिसू शकतो. आधीच्या पेट्रोलमुळे मिळणारे मायलेज आणि ई-२० पेट्रोलमुळे मिळणारे मायलेज यामध्ये नक्कीच फरक असेल, असे त्यांनी सांगितले..Mumbai Local: रविवारी तिन्ही रेल्वे मार्गांवर मेगाब्लॉक, प्रवाशांचा खोळंबा होणार; वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडण्याचे आवाहन .यासंदर्भात आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे भाष्य करण्यास मनाई केली आहे, असे एका पेट्रोलपंपचालकाने सांगितले. इथेनॉल धोरण का राबवण्यात येत आहे, याबाबत सरकारे पारदर्शकपणे सांगणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले..इथेनॉल आणि पेट्रोल यामध्ये असणारा फरक आपण समजून घ्यायला पाहिजे. इथेनॉलपासून तयार होणारी ऊर्जा ही पेट्रोलच्या तुलनेत कमी असते. त्यामुळे त्यापासून मिळणारे मायलेज कमी होते. पॉवर पेट्रोलने मायलेज जास्त मिळते, परंतु ते साध्या पेट्रोलच्या तुलनेत महाग आहे. याचा विचार करायला हवा, असे परिवहन विभागाच्या एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले..BEST Bus Accident: मुंबईत पुन्हा बेस्ट बसचा अपघात, चाकाखाली चिरडून महिलेचा मृत्यू; मुलुंडमधील चेक नाका परिसरातील घटना.तंज्ज्ञांचे म्हणणे काय?वाहनांमध्ये बिघाडाच्या तक्रारींमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाढ झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया या विषयातील तंज्ज्ञ अमजद खान यांनी दिली. गाड्यांचे रबर आणि इतर काही भाग खराब होण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्याने इंजिनमध्ये अनेकदा चोकअप झाल्याचे आढळून येते. त्यामुळे गाडी सुरू होण्यास वेळ लागतो, असे तज्ज्ञ लॉयन यादव यांनी सांगितले..वाहनांच्या मायलेजमध्ये घट झाल्याच्या तक्रारी येत आहेत. इतकेच काय तर सीएनजी गाड्यांमध्येही मायलेज कमी झाल्याचे दिसून येते.- रिझवान शेख, अध्यक्ष अॅप-बेस्ड ट्रान्सपोर्ट युनिट.माझ्या दुचाकीला पूर्वी ४५ चा मायलेज मिळत होता. हाच आकडा आता ३० वर आला आहे. इंजिनमध्ये बिघाड झाला होता. मला सात ते आठ हजार रुपयांचा खर्च करावा लागला.- हरीश वडेटी, दुचाकीस्वार.ई-२० इंधनाच्या वापरासाठी सर्वच वाहनांची इंजिने ई-२० सुसंगत नसल्याने जुन्या वाहनांमध्ये इंजिनच्या रबर सील, इंधन पाइप, फ्युएल सिस्टीम तसेच मायलेजवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाहनाचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची तसेच वाहन उत्पादक, इंधन कंपन्या आणि शासन यांची भूमिका काय असेल, याबाबत स्पष्ट धोरण आवश्यक आहे.- सुशील पाठारे, वाहतूक अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.