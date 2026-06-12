E-Water Taxi: स्वदेशी ई-वॉटर टॅक्सी अंतिम टप्प्यात, परवडणाऱ्या जलवाहतुकीचा मार्ग मोकळा; कशी असेल सुविधा?

नितीन बिनेकर मुंबई : भारतीय समुद्रातील वातावरण लक्षात घेऊन देशातील पहिली १०० टक्के स्वदेशी इलेक्ट्रिक वॉटर टॅक्सी विकसित करण्यात माझगाव डॉकला (एमडीएल) यश आले आहे. या वॉटर टॅक्सीच्या अंतिम चाचण्या सुरू आहेत..यापूर्वीच्या विकसित झालेल्या मॉडेलमध्ये ६० टक्के परदेशी, तर ४० टक्के भारतीय उपकरणांचा वापर करण्यात आला होता; मात्र भारतीय किनारपट्टीवरील वातावरणात या टॅक्सींना अपेक्षित कामगिरी करता आली नाही. हा अनुभव लक्षात घेत आता संपूर्ण भारतीय तंत्रज्ञानावर आधारित नवे मॉडेल विकसित करण्यात आले आहे..Mumbai Traffic : मुंबईत प्रवास करताय? LBS मार्गावर 'या' तारखेपर्यंत रात्रीच्या वेळेत वाहतूक बंद; घरून निघण्यापूर्वी पर्यायी मार्ग जाणून घ्या.हा प्रयोग देशातील जलवाहतुकीत नवे पर्व सुरू करणारा ठरू शकतो. तसेच भविष्यात सर्वसामान्यांसाठी परवडणारी जलवाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात..एमडीएलने सुरुवातीला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरणासाठी विकसित केलेल्या दोन इलेक्ट्रिक वॉटर टॅक्सीमध्ये परदेशी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर केला होता. भारतीय समुद्रातील उंच लाटा, बदलते हवामान आणि चार्जिंग सुविधांच्या मर्यादा लक्षात घेता बॅटरी व्यवस्थापन आणि सातत्यपूर्ण संचालनात काही अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे परदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहण्याऐवजी स्वतंत्र प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला..१०० टक्के स्वदेशीया अनुभवाच्या आधारे एमडीएलने नव्या पिढीची इलेक्ट्रिक वॉटर टॅक्सी विकसित केली आहे. यात देशांतर्गत उत्पादित यंत्रसामग्री आणि प्रणालींचा वापर करण्यात आला असून त्यामुळे देखभाल खर्च कमी होण्याबरोबरच भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणेही सुलभ होणार आहे. जलवाहतूक ही केवळ पर्यायी व्यवस्था न राहता दैनंदिन प्रवासाचे प्रभावी साधन व्हावे, हा यामागील उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी 'सकाळ'ला सांगितले..पावसाळ्यात अग्निपरीक्षा सध्या या टॅक्सींच्या चाचण्या सुरू असून पावसाळ्यात त्यांची खरी कसोटी लागणार आहे. उंच लाटा, जोरदार वारे आणि कमी दृश्यमानतेच्या परिस्थितीत वेग, स्थिरता, बॅटरी क्षमता, ऊर्जा वापर आणि सुरक्षिततेची तपासणी केली जाणार आहे. या चाचण्या यशस्वी ठरल्यानंतरच व्यावसायिक वापराचा मार्ग मोकळा होणार आहे..वैशिष्ट्ये अशीलांबी - १३.२७ मीटररुंदी - ३.०५ मीटरप्रवासी क्षमता - २४ प्रवासीवेग - १४ नॉटिकल माईल्सबॅटरी क्षमता : ६४ किलोवॉट (चार तास ऑपरेशन)सुविधा - वातानुकूलित, आधुनिक संरचना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.