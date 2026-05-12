Mumbai News: पालिका शाळेत संविधानाचे धडे, शिक्षण समितीसमोर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव

मुंबई : महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना बालवयातच भारतीय संविधानातील मूल्ये, समानता आणि नागरिकत्वाची जाणीव व्हावी, यासाठी इयत्ता चौथी किंवा पाचवीपासून 'संविधान शिक्षण' अनिवार्य करावे, अशी आग्रही मागणी शिक्षण समिती सदस्या योजना ठोकळे यांनी केली आहे. सोमवारी (ता. ११) झालेल्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत त्यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावाची दखल घेऊन प्रशासनाला तातडीने अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले. .भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या संविधानातील घटनात्मक मूल्यांवर आधारित एक स्वतंत्र अभ्यासक्रम महापालिकेने विकसित करावा, अशी मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. हा अभ्यासक्रम महापालिकेच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांत लागू करावा. प्रत्येक स्तरावरील विद्यार्थ्याला संविधानाची ओळख होईल, असे ठोकळे यांनी स्पष्ट केले..ठोकळे म्हणाल्या की, 'जगातील सर्वात मोठ्या लिखित संविधानातील समान न्याय, समान हक्क आणि सर्वसमावेशक मूल्यांची ओळख विद्यार्थ्यांना प्राथमिक स्तरावरच होणे ही काळाची गरज आहे. संविधानाचे शिक्षण मिळाल्यास भविष्यातील पिढी जबाबदार आणि भेदभावमुक्त नागरिक म्हणून घडेल. संविधानाची मूल्ये जेव्हा बालमनात रुजतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने न्यायी आणि समतेवर आधारित भारत घडेल. यासाठी शालेय स्तरावर हे शिक्षण मिळणे अनिवार्य आहे.'.अहवाल देण्याचे निर्देशयोजना ठोकळे यांच्या या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाची दखल घेऊन शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्री शिरवडकर यांनी पालिका प्रशासनाला या अभ्यासक्रमाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनच मुंबईच्या पालिका शाळांत 'संविधान शिक्षण' सुरू होण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे..संभाजी महाराजांचा पराक्रम शिकवा!छत्रपती संभाजी महाराजांच्या इतिहासासंदर्भातील सविस्तर अभ्यासक्रम पाठ्यपुस्तकात नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांचे शौर्य आणि पराक्रम माहीत व्हावा यासाठी वर्गात एक विशिष्ट तास स्वराज्यासाठी, छत्रपती संभाजी महाराजांसाठी आणि अनेक मावळ्यांनी स्वराज्यासाठी केलेल्या बलिदानाबद्दल विशेष पद्धतीने आणि विस्तृतपणे विद्यार्थ्यांना सांगायला हवा. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या पराक्रमी पूर्वजांचा इतिहास समजू शकेल. यासाठी मुंबई महापालिकेने आपल्या शाळांत त्याचे नियाेजन करावे, अशी मागणी सदस्य अंकित प्रभू यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली..जनगणनेतून शिक्षकांना मुक्त करा!मुंबईतील शाळांत शिक्षकांची कमतरता आणि विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान विचारात घेता शिक्षकांना जनगणनेच्या कामातून तातडीने मुक्त करावे, अशी मागणी शिवसेना ठाकरे गटाने केली आहे. शिक्षक हे शिकवण्यासाठी आहेत, जनगणना करण्यासाठी नाहीत, अशा शब्दांत नगरसेवक आणि शिक्षण समिती सदस्य अंकित प्रभू यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. या वेळी प्रभू यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालाचा संदर्भही त्यांनी दिला.