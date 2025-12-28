एकनाथ शिंदेंना मोठा धक्का, सख्ख्या भाच्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश; महापालिकेच्या रिंगणात उतरणार

राज्यात महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय घडामोडी घडत आहेत. राजकीय उलथापालथ होतानाही दिसत आहे. दरम्यान, मुंबईत महायुतीत शिवसेना शिंदे गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मोठा धक्का दिला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सख्ख्या भाच्यानं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुंबई कार्याध्यक्ष सिद्धार्थ कांबळे यांच्या उपस्थितीत आशिष माने यांचा पक्ष प्रवेशाचा कार्यक्रम झाला..आशिष माने यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून चांदिवली मतदारसंघात प्रभाग क्रमांक १५९ मधून उमेदवारी निश्चित केल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. महानगरपालिका निवडणुकीआधी आशिष माने यांचा राष्ट्रवादी प्रवेश हा एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी धक्का मानला जात आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या भाच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपच्या माजी महामंत्री नेहा राठोड यांनाही उमेदवारी द्यायचं निश्चित केलंय. नेहा राठोड यांना प्रभाग क्रमांक १५६ मधून उमेदवारीची चर्चा आहे..राज्यात महापालिका निवडणुकीसाठी २३ डिसेंबरपासून अर्ज दाखल कऱण्यास सुरुवात झालीय. ३० डिसेंबरपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहेत. तर ३१ डिसेंबरला अर्जांची छाननी होईल. त्यानंतर अर्ज माघारी घेण्याची मुदत २ जानेवारीपर्यंत असणार आहे. राज्यातल्या २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान होणार आहे. तर १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.