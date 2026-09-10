Eknath Shinde: ठाकरे गटानंतर शिंदेसेनेला धक्का, बालेकिल्ल्यातील नगरसेवकाचे पद रद्द

मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी महापौर विशाखा राऊत यांचे कुणबी विशाखा राऊत जात प्रमाणपत्र पालघर जिल्हा जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवल्याने त्यांचे नगरसेवकपद अखेर रद्द करण्यात आले. त्यामुळे राऊत यांना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली. ठाकरे गटाचे हे प्रकरण चर्चेत असताना आता एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या एका नागरसेविकाचे पद देखील रिक्त झाल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या ठाणे महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक ५ (अ) मधील नगरसेविका सुलेखा सुधाकर चव्हाण ऊर्फ सुलेखा शिवाजी सूर्यवंशी यांचे नगरसेवक पद रिक्त झाले आहे. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, धुळे यांनी १६ जून २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे त्यांचे नगरसेवक पद आपोआप संपुष्टात आले, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. यामुळे आता ठाण्यात शिंदे गटाला धक्का बसला आहे..रखडलेल्या ठाकुर्ली उड्डाणपुलाला मुहूर्त, सात खासगी मिळकतींचा प्रश्न मार्गी; १० वर्षांचा तिढा सुटला.कोण आहेत सुलेखा चव्हाण?जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सुलेखा चव्हाण प्रभाग क्रमांक ५ (अ) मधून बिनविरोध निवडून आल्या होत्या. मात्र, मात्र अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रासंदर्भातील तपासणी समितीच्या निर्णयानंतर त्यांच्या नगरसेवक पदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अखेर समितीच्या आदेशानंतर महापालिका प्रशासनाने संबंधित पद रिक्त झाल्याची कार्यवाही केली आहे..'महाराष्ट्र लँड बँक, महाभूमी स्टॅक' प्रणाली कार्यान्वित, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते उद्घाटन; कसा होणार फायदा?.दरम्यान, या संदर्भात ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रामध्ये १६ जून २०२६ पासून प्रभाग क्रमांक ५ (अ) मधील नगरसेवक पद रिक्त झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.